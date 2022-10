Simeone rompe su silencio sobre el (no) fichaje de Cristiano Ronaldo

El técnico del Atlético de Madrid destacó que "la gente habla a veces para contar lo que quiere contar, no la realidad" También aprovechó para zanjar las comparaciones entre la llegada de Suárez y la posible de Cristiano

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, rompió su silencio en torno a los rumores que hubo en relación a un posible fichaje de Cristiano Ronaldo con el club colchonero, en el que destacó que "la gente habla a veces para contar lo que quiere contar, no la realidad"

“Los pajaritos te contaron cualquier cosa lejana a lo que ha sucedido, la gente habla a veces para contar lo que quiere contar, no la realidad" declaró el entrenador argentino en en una entrevista con Tigo Sports de Costa Rica con el periodista Martin Liberman.

“Ronaldo es un referente absoluto del Real Madrid. Yo no vería jugando a Palermo o a Riquelme en River o a Ortega en Boca. Hay situaciones que son muy claras” continuó Simeone.

"Un hincha me gritó en un partido en la pretemporada, sin saber absolutamente nada de lo que estaba sucediendo pero sí por los rumores, una gran frase: ‘Cholo, cuidado, que la Champions no es a toda costa’. Me gustó porque es una reflexión muy sana, de hincha, de corazón y reflejando lo que sentía -yo- en su momento, más allá de no negar la historia de Ronaldo” aseguró el técnico colchonero.

A lo que finalizó el tema con un “no es lo mismo como llegó Luis Suárez a si hubiera llegado Ronaldo”.