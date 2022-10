Simeone: "Cuando Joao vuelva a estar bien en los entrenamientos, va a jugar"

El entrenador ha hablado sobre la delicada situación que atraviesa el delantero portugués Joao ha sido suplente en los últimos cuatro partidos del Atlético de Madrid

Diego Simeone ha sido claro en cuanto a Joao Félix. Después de todas las informaciones que dicen que el jugador ha pedido salir del Atlético, el entrenador argentino ha querido explicar la complicada situación que vive el delantero portugués. "Bueno, voy a ser muy claro con la situación, de la misma manera que he hablado con Joao y se lo he explicado. Yo quiero ganar. Quiero ganar con Joao, con Correa, con Cunha, con Morata o con Griezmann. La única realidad es la que es."

El Cholo ha querido lanzarle un mensaje al jugador, diciendo que él se rige por la meritocracia y no por nombres. "Cuando ahora, su rendimiento ha bajado, juega otro compañero. Busco lo mejor para el equipo. Cuando Joao vuelva a estar bien en los entrenamientos, a correr cuando el equipo lo necesita y a asociarse con el gol, va a jugar. Hay otros compañeros que, por rendimiento, lo están haciendo mejor."

También ha tenido tiempo para culparse por no poder sacar nunca un rendimiento óptimo y regular al jugador. "Me está costando más sacarle lo mejor. Me tengo que exigir más". La situación, ahora mismo, parece difícil que pueda reconducirse y, estas declaraciones, no hacen más que avivar los rumores de salida del jugador tres años después de que el Atlético pagara 127 millones de euros.