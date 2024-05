'Misterio Vermeeren' en el Metropolitano

"Si Xavi supiera todo lo que sé de él, lo ficharía inmediatamente". Esas fueron las palabras de Mark Van Bommel, técnico del Amberes, sobre Arthur Vermeeren, la gran perla que tenía en su plantilla antes de medirse al Barcelona en la Champions League. Al final no lo fichó el equipo que dirige el técnico de Terrassa, lo hizo el Atlético de Madrid a cambio de 22 millones y con un contrato hasta 2030, pero es invisible para Simeone.

Llegó con el objetivo de rejuvenecer la medular y dar un salto de calidad a la plantilla colchonera. Sin embargo, las oportunidades que ha tenido brillan por su ausencia. Desde su debut como titular ante el Rayo Vallecano, partido correspondiente a la jornada 20, casi no ha vuelto a pisar el césped. Solo ha disputado 83 minutos repartidos en tres duelos, algo sorprendente teniendo en cuenta el precio que pagó el Atlético de Madrid para ficharlo y la necesidad que tiene el equipo de nuevos estímulos que remonten la dinámica.

Presentación del belga Arthur Vermeeren como nuevo jugador del Atlético de Madrid / EFE

“Está intentando aprender el idioma, involucrándose con sus compañeros, con el vestuario. Tendrá minutos cuando lo creamos oportuno” explicó el 'Cholo' semanas después de su llegada. ¿Esto explica la situación del belga? Pese a estar eliminado de la Champions y con el equipo cuestionado en LaLiga peleando por la cuarta plaza que otorga plaza en la próxima edición de la competición reina, sigue sin darle minutos.

¿CONFÍA SIMEONE EN LOS JÓVENES?

Fuentes cercanas al club hablan de un descontento del técnico con el Atlético, y no con el jugador, porque no le trajeron al futbolista experimentado que pedía para dar un plus al centro del campo. Lo cierto es que casa bastante con la manera de trabajar del argentino, que no suele confiar en exceso con los jugadores jóvenes. De hecho, esta temporada, el Atlético solo cuenta con cuatro jugadores menores de 25 años: el propio Vermeeren (19), Pablo Barrios (20), Rodrigo Riquelme (24) y Samuel Lino (24).

Arthur Vermeeren durante un entrenamiento con el Atlético de Madrid / EFE

El belga no llega ni a los 100 minutos de juego desde enero y los dos españoles han tenido un papel de revulsivos, sin alcanzar los 2.000 minutos de juego, y sumando menos de 40 titularidades entre los dos (74 encuentros). El único que realmente ha sido importante es Samuel Lino, con 2.661 minutos en 41 partidos (31 titularidades), siendo el noveno jugador de campo más usado por Simeone.

CLAVE EN UN AMBERES CAMPEÓN

Vermeeren es el centrocampista defensivo moderno por excelencia. En Bélgica lo han comparado incluso con Busquets. Sí, son palabras mayores, pero eso destaca que, por lo menos, es considerado uno de los grandes talentos del país. Tiene un trato y una salida de balón limpia, buen sentido del posicionamiento y su gran personalidad le anima a explotar su conducción para romper líneas de presión él solo. El Barça, precisamente, fue uno de los grandes clubes de Europa que lo tuvo en su radar.

Llegó al Amberes en 2018, debutó en 2022 y aunque le costó un poco hacerse un hueco en el primer equipo, acabo siendo uno de los máximos artífices del éxito del Amberes en una temporada para recordar. Ganó su primera liga para poner fin a una sequía en el club de más de sesenta años, y que se saldó en una última jornada de infarto. Tres equipos tenían opciones de ser campeón: Amberes, Saint-Gilloise y Genk.

2023, SU CONSAGRACIÓN

Sin lugar a dudas, 2023 fue su año. Más allá del título de liga, primero se estrenó en la Champions y contra el Barça. De hecho, en el partido de vuelta, que ganaron los belgas por 3-2, fue elegido MVP del partido. Después, Domenico Tadesco no dudó en hacerlo debutar como internacional con la selección absoluta de Bélgica en la victoria contra Austria para la clasificación para la Eurocopa, combinado con el que ya ha jugado cuatro duelos.

Vermeeren celebra su gol al Barça / EFE

Sin embargo, su magnífica proyección se ha frenado de golpe en el Atlético de Madrid. Simeone, con sus actos, ha dejado claro que, por ahora, no cuenta con él. Tiene contrato hasta 2030 y ganas de demostrar todo su talento y aún quedan cinco partidos para que sume algún minuto más. ¿Tendrá hueco en el equipo la temporada que viene?