Iñaki Williams: "Hubiese agradecido que los jugadores del Madrid se hubiesen ido en Mestalla"

El delantero del Athletic Club reflexionó en una entrevista para ESPN sobre sus orígenes y el racismo en España "En España la gente es clasista: si tienes mucho dinero no se mira el color de la piel, pero si eres un vendedor ambulante sí"

El delantero del Athletic Club Iñaki Williams reflexionó sobre sus orígenes y algunas de las lacras que todavía arrastra la sociedad española, como el racismo y el clasismo, en una entrevista para el programa de ESPN 'Bycicle Diaries'. Durante la conversación, que transcurre durante un paseo en bicicleta por el monte vizcaíno, el internacional guineano se refirió, entre otras cuestiones, a los insultos recibidos por Vinicius.

"Es algo que él no tiene que sufrir, pero al final lo hace muy bien porque da visibilidad a todas esas personas que han recibido racismo", valoró. Sin embargo, Williams habría querido ver un compromiso más firme por parte de sus compañeros en Mestalla: "Hubiese agradecido que todos los jugadores del Madrid se hubiesen ido y que el partido se hubiese paralizado. La reacción tiene que ser esa".

"En España considero que la gente es clasista, porque si tienes mucho dinero, como es mi caso, no se mira el color de la piel, pero si eres un vendedor ambulante si que se mira más", reflexionó.

Afortunadamente, y auque quede mucho camino por recorrer en pos de la igualdad, el delantero ha apreciado un cambio de mentalidad: "Cuando llegué hubo muchos memes de si un negro no podía jugar en el Athletic y yo me siento tan vasco como todos mis compañeros. El mundo se está globalizando y a los aficionados ya no les sorprende ver a un negro en el Athletic".

Iñaki también habló de la peligrosa ruta migratoria que sus padres emprendieron desde Ghana hasta España: "Mi madre me contó que ellos vivían en Ghana. Mi madre estaba embarazada y mi padre le dijo: 'Pues vámonos de aquí'. Y empezaron a recorrer el desierto. Tenían que beber su propia orina para poder sobrevivir, mi padre iba descalzo y se quemó las plantas de los pies con la arena, tuvieron que enterrar a gente y dejar a gente atrás".

"Mi abuelo ha fallecido este verano. Él quería que jugase con la selección de Ghana. Lo conseguí y le he podido honrar. Cuando fuimos este verano mi hermano y yo veíamos a chavales descalzos por la carretera o vendiendo plátanos. Le decía a mi hermano: 'Mira, Nico, si no llega a ser por papá y mamá, podríamos ser uno de estos chavales", recordó sobre su elección de jugar con los 'Black Stars'.