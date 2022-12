Visionario Guardiola, una vez más

El técnico catalán se deshizo en elogios sobre Julián Álvarez a principios de año El futbolista llegó para suplir a Haaland y su rendimiento en Argentina le abre las puertas

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, elogió a Julián Álvarez a principios de temporada, meses antes de su llegada al Etihad, en una entrevista para Telemundo: "Tiene potencialidad para estar con nosotros. Se mueve de escándalo y huele el gol".

El catalán, que está ya en su séptima temporada en el Etihad y es su etapa más longeva en un mismo banquillo, no tuvo dudas a la hora de avalar su fichaje: "Si no estamos seguros de su rendimiento, no lo habríamos fichado. Tendríamos el dinero en el banco".

El ex de Barça y Bayern se percató de todo lo que podía sumar en su pizarra y le otorgó una confianza ciega desde el primer día: "Creemos en él sí o sí. Los informes son excepcionales. Es un jugador muy difícil de encontrar".

Qatar 2022, un antes y un después

El delantero citizen, Julián Álvarez, ha sido una de las grandes sensaciones en el Mundial de Qatar 2022. Como titular indiscutible en la pizarra de Lionel Scaloni e incluso por delante de Lautaro Martínez en la rotación, el jugador fue decisivo para conseguir el título.

El argentino se apuntó un total de cuatro goles y una asistencia en Qatar. Fue especialmente determinante en las semifinales ante Croacia, donde se apuntó un doblete y asistió en otro más para completar la goleada (3-0) que les llevaría hasta la final ante Francia.