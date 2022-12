Guardiola 'aparta' a un jugador por sobrepeso

Pep fue tajante a la hora de valorar y explicar los motivos de la ausencia de Kalvin Philips en los entrenamientos con el resto del grupo Los futbolistas de la selección inglesa y portuguesa que habían disputado la Copa del Mundo volvieron al trabajo este pasado miércoles

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola fue tajante a la hora de valorar y explicar los motivos de la ausencia de Kalvin Philips en los entrenamientos con el grupo, ya que desde su regreso de Qatar ha entrenado en solitario.

"No está lesionado, llegó con sobrepeso. No llegó en condiciones de entrenar y jugar", declaró Pep, que le dijo a Philips que no entrenara con el resto de sus compañeros.

Los futbolistas de la selección inglesa y portuguesa que habían disputado la Copa del Mundo volvieron al trabajo este pasado miércoles. Además, Kalvin Philips tampoco entró en la convocatoria para disputar el encuentro de la Carabao Cup ante el Liverpool, en el que los de Guardiola sellaron su pase a cuartos (3-2), y en el que sí estuvieron en el banquillo sus compañeros internacionales ingleses.

"Cuando esté listo, jugará, porque le necesitamos, le necesitamos mucho", aseguró finalmente el técnico del Manchester City, que confía plenamente en la recuperación del estado de forma física de Philips.