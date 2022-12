El belga es el jugador que más oportunidades (69) ha creado en las cinco grandes ligas Deulofeu, con un total de 66 con el Udinese, le sigue de cerca en lo más alto del ranking

El centrocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne, lidera el ranking de jugadores más generadores de las cinco grandes ligas. Con un total de 69 oportunidades creadas, se sitúa justo por delante de Gerard Deulofeu, con 66.

El belga, que es uno de los futbolistas más determinantes en el fútbol británico, es una pieza fundamental en la pizarra de Pep Guardiola y su elegancia, visión de juego y disparo desde la media y larga distancia le convierten en un perfil decisivo.

El ex del Chelsea, capitán y líder dentro y fuera del terreno de juego skyblue, ha disputado un total de 327 encuentros en los que ha anotado 89 dianas y se ha apuntado la friolera cifra de 136 asistencias durante este periodo.

El canterano del Barça, Gerard Deulofeu, está viviendo una gran etapa en Italia. Como jugador del Udinese, su rendimiento está siendo por encima de las expectativas y suma tres tantos y siete asistencias entre todas las competiciones esta temporada.

