El único “pero” que se le puede poner a Fernando Alonso en 2023

El asturiano ha conquistado cuatro podios en las cinco primeras carreras, quedando fuera solo en Bakú En circuitos con curvas más lentas como Barcelona o Mónaco, el Aston Martin podría optar a la victoria

Aston Martin no podría haber imaginado una temporada mejor cuando a finales del curso pasado anunció el fichaje de Fernando Alonso. Desde entonces, la ilusión se desató en la escudería y también en el piloto, y los resultados en el inicio del campeonato han avalado ese matrimonio.

Y es que la escudería británica se ha convertido en la gran alternativa, dejando de lado a unos Red Bull que juegan en otra liga y que, de momento, se han mostrado prácticamente inalcanzables para el resto. "Nuestro objetivo es tener controlados a Mercedes y Ferrari. Red Bull está haciendo un mejor trabajo que los demás", explicó el asturiano tras volver al podio en Miami. Cuatro podios en cinco carreras y un solo "pero", el Gran Premio de Azerbaiyán, donde el asturiano fue cuarto tras ceder terreno en la larga recta del trazado de Bakú, sin duda, el punto débil de Aston Martin.

Tercero en Bahéin, tercero en Arabia Saudí, tercero en Australia y tercero también en Miami, Alonso suma ya 75 puntos en su casillero, contando con los puntos cosechados también en la carrera al esprint de Bakú, donde acabó sexto tras lo problemas con el DRS. Un buen botín que lo colocan tercero de la general de pilotos y a Aston Martin segunda en la clasificación de constructores con 102 unidades.

Un balance que contrasta con el de Lance Stroll, compañero de Fernando en las filas verdes, hijo del dueño del equipo, y que marcha octavo con 27 puntos en su cuenta particular. Stroll no parece tener problemas con ser el segundo de a bordo, ni en ayudar a su compañero, consciente de que todo beneficia al equipo y sus aspiraciones. De hecho, la tranquilidad en el seno del equipo y la sintonía entre pilotos es tal que el propio Alonso se dedicó a seguir las evoluciones de su compañero por las pantallas en el Gran Premio de Miami. "Tuvimos una carrera solitaria, no tenía a nadie por delante, a nadie por detrás, y me dediqué a acabar la carrera y ver la tele para ver cómo iba Lance (Stroll)", explicó el ovetense.

El objetivo ahora pasa por conquistar la ansiada victoria. La 33 para el asturiano. Y aunque el dominio de Red Bull es patente, ese triunfo podría llegar en las próximas citas, con escenarios más propicios para los Aston Martin, como el Circuit o el mítico Montecarlo, con rectas más cortas y curvas más lentas. Subidos en la ola, ninguno de los protagonistas se conforma ya. "Cuando empezamos a trabajar con el equipo, pensar en un podio era algo increíble pero ahora obviamente queremos algo más, quizá ese segundo lugar, aunque somos conscientes que de momento los Red Bull son irrompibles, son rapidísimos. Quizá en Mónaco o Barcelona tengamos una oportunidad", sugirió Alonso.