Alpine es un auténtico 'polvorín'

El CEO del equipo Laurent Rossi denuncia que "hay mucho amateur" y amenaza con que si no revierten la mala situación "habrá consecuencias" El director de la escudería Otmar Szafnauer se defiende: "No nos presiona más. Tenemos mucha experiencia, técnicos e ingenieros del más alto nivel. Solo hay que arreglarlo".

Fernando Alonso dejó Alpine siendo el cuarto mejor equipo de la parrilla y fue sustituído en el equipo por Pierre Gasly para formar un tandem cien por cien francés junto a Esteban Ocon. Los galos se las prometían muy felices pero tras los primeros cinco grandes premios de 2023, marchan sextos en el campeonato, con solo 14 puntos, curiosamente el dorsal de Alonso, que suma 61 puntos más que los dos pilotos de Alpine juntos. El pobre balance de resultados ha convertido el equipo galo en un 'polvorín'.

En Miami el CEO de Alpine, Laurent Rossi lanzó una crítica furibunda a los miembros de la escudería. Aseguró que había mucho "amateur" en la escudería y no tuvo reparo en afirmar que, si no consiguen revertir la situación, pronto habrá consecuencias. Además, apuntó directamente al director del equipo Otmar Szafnauer como el responsable del descalabro.

Szafnauer no ha tardado en responderle y sostiene que las declaraciones de Rossi no le suponen una presión extra al equipo. Afirma que todos los miembros de la escuderia gala cuentan con mucha experiencia y están motivados para dar el máximo.

"Leer algo así no nos presiona más. Todos quieren hacerlo bien aquí. Tenemos mucha experiencia, técnicos e ingenieros del más alto nivel y nos presionamos entre nosotros mismos. Sólo tenemos que arreglarlo", responde Szafnauer.

"Vi que se escribió algo por el titular, pero no he tenido tiempo de leerlo, no he visto enteras las declaraciones de Rossi, aunque imagino que se refieren a nuestro mal inicio de temporada", asegura Otmar. "Tuvimos un rendimiento inferior en Bakú. Los pilotos se tocaron en Australia y creo que en la primera carrera tuvimos una gran cantidad de penalizaciones, comenzando por Esteban fuera de lugar. No ha sido un buen comienzo de temporada y tal vez por eso los comentarios".

"Todo lo que podemos hacer cuando tenemos problemas como Bakú es encontrar y comprender la causa a raíz de por qué sucedió y asegurarnos de poner en marcha a personas o un proceso para que no vuelva a suceder. Tuvimos un motor incendiado y tenemos que asegurarnos de eso no suceda, luego tuvimos otros problemas... Una vez qué entiendes cómo sucede hay que mitigarlo y eso es lo que haremos, ya lo hemos hecho, no ocurrió en Miami", se defiende.

¿Qué debe estar pensando ahora mismo Fernando Alonso, al que Szafnauer despreció reiteradamente por su edad (41). Cuando llegó Gasly, dijo que "lo tenía todo, juventud, talento y experiencia, no como los anteriores pilotos", en referencia al júnior Piastri y al veterano Alonso.