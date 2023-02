Rummenigge no se calla

El directivo teutón no dudó en atizar al fútbol español por el caso Negreira También habló abiertamente de la Superliga y la participación de equipos como Barça o Madrid

El presidente de honor del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, habló sobre el caso Negreira que ha salpicado la actualidad deportiva en la liga española: "Me creerían si les dijera que me reí cuando leí esta noticia. Pero no me sorprende: cada vez que jugábamos en España sentía una sensación extraña".

El alemán, que siempre se muestra sin apariencias ante los medios de comunicación, ha sido muy claro: "Son cosas inaceptables que no sólo afectan al torneo nacional. También hay que abordar muy seriamente la cuestión arbitral. Y el respeto".

El ex de Bayern e Inter también habló sobre la Superliga: "No es casualidad que la idea surgiera de tres clubes con enormes problemas de liquidez. Pretendían obtener ingresos importantes rápidamente. Ahora la propuesta de la Superliga ha pasado de 20 a 80 equipos, pero el fútbol no soportaría un cambio tan radical".

Laporta ataca a Tebas

El actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no dudó en atacar directamente al presidente de LaLiga, Javier Tebas, en relación con este caso: "Tebas se ha vuelto a quitar la careta. Es una fobia hacia el Barcelona. Siempre aparece de forma recurrente de desestabilizarnos. No le daré el gusto: el FC Barcelona es de sus socios".

El catalán no ha dudado en apuntar que cualquiera que atente contra la historia del club tendrá consecuencias: "Quien decida manchar la historia del club tendrá una respuesta contundente".