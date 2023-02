Rummenige, sobre el caso Negreira: "Me reí cuando lo leí"

El ex CEO del Bayern de Múnich y actual miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA ha reaccionado al escándalo con el Barça de protagonista "Cada vez que jugábamos en España tenía una sensación extraña"

Los últimos tiempos la relación Barça-Bayern no ha pasado por su mejor momento histórico. La 'guinda' fue el culebrón por el fichaje de Lewandowski. A pesar de que ya no esté en la estructura del Bayern de Munich, Karl-Heinz Rummenige, ex CEO del cuadro bávaro y actual miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, ha hecho referencia al 'caso Negreira', sin duda en el TOP de actualidad del fútbol no solo nacional, sino también internacional.

“Créanme cuando les digo que me reí leyendo esta noticia. Pero eso no me sorprende: cada vez que jugábamos en España tenía una sensación extraña”, ha asegurado el ex delantero alemán en una entrevista para 'Corriere dello Sport'. “Son cosas inaceptables que no sólo afectan al torneo nacional. La cuestión del arbitraje también debe abordarse muy seriamente. Y respeto”, añade.

SUPERLIGA

No es casualidad que la idea les llegara a tres clubes con enormes problemas de liquidez. Su objetivo era obtener ingresos significativos rápidamente. Ahora la propuesta de la Superlega ha pasado de 20 a 80 equipos, pero el fútbol no aguantaría un vuelco tan radical. En cambio, lo que hay que cambiar, y rápido, es el Fair Play Financiero, tendrá que ser más estricto. Los clubes están constantemente bajo la presión de los fanáticos y los medios de comunicación para gastar y gastar. Pero el fútbol es la única industria que sólo produce pérdidas”, ha analizado sobre la Superliga.

Rummenigge y Laporta, en una imagen antigua | EFE