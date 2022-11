Todas las predicciones que se conocen sobre lo que pasará en el Mundial de Qatar 2022

Una inteligencia artificial ha simulado el Mundial entero con millones de datos de 'BCA Research' La tecnología ha tenido en cuenta millones de jugadores, partidos, el historial de cada equipo e incluso datos meteorológicos

El estudio “The most important of all unimportant forecast 2nd edition 2022, FIFA World Cup” desvela el ganador del Mundial según una inteligencia artificial que ha usado millones de datos de BCA Research para elaborar una predicción.

La tecnología ha tenido en cuenta millones de jugadores, partidos, el historial de cada equipo e incluso datos meteorológicos, todo ello, con el objetivo de descifrar qué combinado tiene más probabilidades de ganar el torneo.

Según el citado estudio, Argentina levantará la Copa del Mundo en el último Mundial de Leo Messi. Para hacerlo aún más espectacular, esta IA ha determinado que la final será ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, que también disputará su último Mundial.

Así están las apuestas para el Mundial de Qatar 2022.

Electronic Arts y FIFA 23 también han hecho su predicción

Como en ediciones anteriores, simularon los 64 partidos del torneo para determinar un ganador y, curiosamente, también salió vencedora la Argentina de Leo Messi. En 2010, 2014 y 2018 acertaron, así que los argentinos y argentinas pueden sonreír.

Eso sí, el rival de Argentina en la final, según 'EA y FIFA 23', no será Portugal. Los de Scaloni se medirían al eterno rival en la final: Brasil. Un partido inédito en una final de Mundial y en el que saltarían más que chispas.