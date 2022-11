La ilusión como bandera

Australia llega a Catar con bajas expectativas pero llena de ilusión Es la quinta cita mundialista consecutiva para los Aussies

Cuando se clasificó para Alemania 2006, Australia afrontaba la que era solo la segunda Copa Mundial de la FIFA™ de su historia, y la primera en más de 30 años. Ahora que los Socceroos se preparan para disputar su quinta cita mundialista consecutiva, se podría pensar que en el país austral se está celebrando el logro como la continuación de una era dorada, pero nada más lejos de la realidad.

Por sorprendente que pueda parecer, el estado de ánimo que rodea al combinado auriverde de cara a la cita catarí no se está caracterizando por un estallido de ilusión y esperanza precisamente. Y es que, a principios de año, la mayor parte de la afición australiana no confiaba en la clasificación y no eran pocos los que incluso pedían la cabeza del seleccionador.

Con todo, no se puede decir que la garra que Australia mostró en la repesca se haya traducido en un aumento de la autoestima de la hinchada australiana. Con un equipo que carece de los nombres estelares de antaño y una racha de seis partidos sin ganar en las últimas dos ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, la afición aussie afronta Catar 2022 con pocas esperanzas y expectativas limitadas.

La figura: Ajdin Hrustic

De padre bosnio y madre rumana, Hrustic podría haberse decantado por representar a cualquiera de los países de origen de sus progenitores, e incluso recibió la propuesta de incorporarse a la selección del país balcánico, pero el centrocampista siempre tuvo claro que quería jugar con la camiseta del país que lo vio nacer.

“Australia me lo ha dado todo, y también les proporcionó una vida a mis padres”, declaró recientemente. “Llegaron aquí en avión desde Bosnia en 1995, y este país los aceptó y les facilitó una casa y un trabajo”, añadió.

El internacional australiano, que la temporada pasada ganó la Liga Europa de la UEFA con el Eintracht de Frankfurt, juega actualmente en la Serie A italiana con los colores del Verona y cuenta con una experiencia en grandes ligas europeas de la que carecen la mayoría de sus compañeros de selección.