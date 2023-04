La predicción del tío de Rafa Nadal sobre el próximo Roland Garros

El tenista balear apura sus opciones para llegar a Roland Garros En declaraciones recientes, Toni Nadal aseguró que falta poco para volver a verle en acción

Rafa Nadal sigue atravesando su año más negro por culpa de la lesión en el psoas que se hizo en el partido de segunda ronda del Open de Australia. Una lesión que desde entonces le ha negado su participación en ningún torneo.

Algo que se ha alargado hasta el presente Masters 1000 de Madrid y que ahora hace poner en duda su presencia en Roland Garros. Lo que sería muy perjudicial en vistas de futuro.

Pero en este sentido, su tío, Toni Nadal, abrió algo de esperanza asegurando que "queda poco para volver a ver a Rafa competir".

Con los pies en el suelo

El ex entrenador del tenista español más laureado reconoce que Rafa “evidentemente, no va a llegar a Roland Garros con una buena preparación” y que no se tienen “que engañar tampoco”.

Además, ha apuntado que “desde el 10 de enero o juega partidos”. Eso significa que “lleva bastante tiempo sin competir”.