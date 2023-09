Mensaje directo de Rafa Nadal a Carlos Alcaraz

"Tiene una proyección brutal para ser alguien muy grande, pero en las carreras pueden pasar muchas cosas", vaticina el manacorí "Yo he aprendido de los ejemplos, no de las palabras, se las lleva muy rápido el viento", le aconseja el balear

En una entrevista concedida por Rafa Nadal a Juanma Castaño para Movistar +, el ganador de 22 Grand Slam ha tenido unas palabras Carlos Alcaraz, destinado a ser su heredero, precisamente ante quien se lesionó de las costillas en un partido hace un año y medio. Otra lesión posterior en el Abierto de Australia de nivel 2 del psoas ilíaco izquierdo le mantiene alejado de las pistas perdiéndose la gira de tierra y llegando a lo más bajo del ránking ATP en su carrera por su prolongada ausencia.

Ayer se citó Nadal con Juanma Castaño para hablar sobre toda esta situación, charla que también dio de sí para que Rafa tuviese unas palabras para Alcaraz: "Claro que le he mandado mensajes a Carlos cuando ha ganado o ha estado para ganar". Por otra parte, el manacorí aseguró que casi no tiene ya relación con el resto de jugadores: "En el circuito ya no me quedan tantos amigos, piensa que yo soy de otra generación".

Sobre la meterórica carrera del murciano, de solo 20 años, Nadal quiso transmitirle que se mantenga con los pies en el suelo: "No hay precipitación con él, es lógico. Es un joven que ha sido número uno y ha ganado dos Grand Slams. Tiene una proyección brutal para ser alguien muy grande, pero en las carreras pueden pasar muchas cosas. Tiene potencial para todo. Yo he aprendido de los ejemplos, no de las palabras, se las lleva muy rápido el viento".

Alcaraz ha dicho en varias ocasiones que admira a Nadal: "Si le tuviera que decir algo sería que siga mejorando. Tener la ilusión te mantiene motivado y es lo que más me ha motivado a mí. Ir a entrenar por entrenar me aburre, yo iba pensando en ser mejor. Luego lo puedes lograr o no y eso me ha mantenido la ilusión para seguir".

Sobre su regreso a las pistas, Nadal quiso ser realista: "A mí me gustaría volver a jugar, tengo la ilusión de volver a jugar y ser competitivo. La ilusión no es volver y ganar Roland Garros o Australia, que la gente no se confunda, en la época en la que estoy en mi vida queda muy lejos; no digo imposible, porque las cosas en el deporte cambian muy rápido, pero yo no soy un iluso, soy plenamente consciente de las dificultades a las que me enfrento. Son varias: una es insalvable y es la edad, porque cuando tienes una edad avanzada ya de por sí es complicado; la otra son los problemas físicos, que no me dejan entrenarme a mi 100% habitualmente. La unión de esas dos cosas hacen que aspirar a según qué cosas se antoje prácticamente imposible. ¿Eso me quita la ilusión? No, porque al final lo que me hace ilusión es volver a jugar, sentirme competitivo... y ahí veremos dónde estoy. No te puedo decir qué objetivos me marcaré: estoy en pleno proceso de recuperación y no sé cómo estaré".