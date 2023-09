Fernando Alonso anuncia una sorpresa inminente

"Espero que sea uno de esos fines de semana con una sorpresa positiva", dice el ovetense sobre el GP de Japón Suzuka es un circuito que siempre trae buenos recuerdos al bicampeón español de Aston Martin

Fernando Alonso no baja la guardia. Este fin de semana llega el Gran Premio de Japón, y el trazado de Suzuka siempre le trae buenos recuerdos al asturiano, como el ya legendario adelantamiento a Michael Schumacher que aún asombra visto más de tres lustros después. Consulta las apuestas de Fórmula 1.

El circuito de Suzuka es un trazado de la vieja escuela, muy exigente. Pero Alonso ya sabe lo que es ganar allí y afronta la cita con un equipo Aston Martin que, no obstante, no espera grandes cosas ya que las características del trazado nipón no favorecen a priori al AMR23.

El equipo viene de dos carreras muy negativas, en especial una cita en Singapur donde había puestas muchas esperanzas pero todo salió del revés.

El Aston Martin no ha destacado en circuitos donde predominan las curvas de media/alta velocidad, como es el caso de Suzuka. Pero Fernando Alonso vaticina sorpresas para este fin de semana.

“Debería ser más difícil que en Singapur. O podríamos decir que en Singapur teníamos altas expectativas debido a la naturaleza de la pista. Cada circuito ha sido una sorpresa por diferentes razones. No éramos los mejores en la mayoría de los circuitos de alta velocidad, así que nos preocupa eso en Suzuka", comentó el astur.

"En Zandvoort, una pista de alta carga, luchamos por alcanzar el podio. Espero que sea uno de esos fines de semana con una sorpresa positiva, y que tengamos un fin de semana bueno y limpio para el equipo. En Monza acabamos novenos, en Singapur no logramos puntos y tras dos malas carreras necesitamos una buena actuación. También será importante para Lance Stroll. Intentaremos tener el mejor fin de semana”, comenta el ovetense.