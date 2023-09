Alonso solo piensa en positivo pero afirma que “nos han faltado mejoras”

"Me sabe mal que quede la sensación de que falta rematar una buena temporada, es una cosa muy típica nuestra, muy española y muy del deporte", lamenta el asturiano "Es verdad que empezamos siendo el segundo equipo en las primeras carreras pero sabíamos que sería muy complicado mantenerlo", asegura el piloto español

Ferando Alonso piensa en positivo y cree que la temporada está siendo buena a pesar de los altibajos. El asturiano quiere centrarse en las cosas positivas y no entiene que haya quien quiera ver solo aspectos negativos.

Lo dice el piloto español cuando este fin de semana, en Suzuka, lucirá un espectacular casco especial con los colores de la bandera y la silueta de los legendarios caballeros del Japón feudal. Y es que Alonso siempre ha tenido una gran admiración por la cultura japonesa.

"Siempre he sido aficionado a la figura de los samuráis. Tengo un tatuaje en la espalda. Desde adolescente tenía libros sobre los samuráis y me intrigaba mucho la cultura japonesa. Cuando llegué a la Fórmula 1 descubrí más cosas sobre este país y sobre la gente. Soy un aficionado y era un casco que parecía apropiado", reconoce en una entrevista concedida al diario as.

La temporada que ha devuelto a Alonso a los podios de la Fórmula 1, las conclusiones se tendrán que sacar al final aunque la reciente prueba en Singapur con un balance de cero puntos resultara decpcionante.

Pero la temporada se debe analizar desde una perspectiva global: "¿Falta rematar una buena temporada? Me sabe mal que quede esa sensación, es una cosa muy típica nuestra, muy española y muy del deporte. Vemos siempre la última carrera. Si en Abu Dhabi consiguiésemos el único podio de toda una temporada diríamos que fue un buen año. Y si conseguimos ocho podios este año, acabamos terceros o cuartos el Mundial de pilotos, y en Abu Dhabi me retiro, parece que ha sido una mala temporada", lamenta Alonso.

"Estoy un poco menos preocupado sobre las prestaciones en Singapur después de ver el daño que teníamos. El ritmo no era el real, sin eso quizás podríamos haber seguido el tren de los líderes y habríamos tenido menos problemas con los Alpine y Pérez. Cuando no eres rápido entras en muchos problemas”, explicó el asturiano.

Sobre la regresión del Aston Martin AMR23 y el globo que se pinchó cuando parecía la alternativa a Red Bull, Fernando dice que: "seguramente nos ha faltado mejorar más el coche. Todos los equipos traen mejoras a lo largo del año y quizás nosotros hemos traído algo menos que otros equipos. Entra dentro de la normalidad porque no tenemos las capacidades, todavía, de los equipos más ‘top’. A Mercedes no le llevó mucho tiempo, Ferrari tardó algo más y McLaren también es muy fuerte ahora. Tenemos que aceptarlo, elevar nuestro nivel en la pista y acelerar nuestra tasa de desarrollos. Coincide que está todo muy apretado, que no hemos desarrollado tanto y que hemos empezado muy fuertes. Hemos sido el segundo equipo en las primeras carreras y sabíamos que sería muy complicado mantenerlo".