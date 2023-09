España igualó este registro histórico ante Georgia

La selección de Luis de la Fuente fue un rodillo ante Liechtenstein Igualó una de las mejores actuaciones de su historia

La selección de España fue un rodillo ante Georgia, goleándoles por 1-7 gracias a un hat-trick de Álvaro Morata y la presentación estelar de Lamine Yamal, que cerró el triungo con su séptimo tanto. Las mejores cuotas del fútbol.

El histórico triunfo fue, a todas luces, un gran aporte para la clasificación a la Eurocopa de 2024, pero también para entrar a los libros de historia con un dato que rescató 'Mister Chip'.

España igualó la línea de sus mayores victorias al descanso jugando como visitante con el 0-4 que llevaron a los camerinos del Estadio Borís Paichadze.

Mayores victorias de España al descanso jugando como visitante:



0-4 vs. Francia en 1922 (amistoso que acabó 0-4)

0-4 vs. Chile en 1960 (amistoso que acabó 1-4)

0-4 vs. Liechtenstein en 2017 (partido de clasificación para la Copa del Mundo que acabó 0-8)

0-4 vs. Georgia en 2023