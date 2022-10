El arte de marcar desde los once metros

Ivan Toney ha completado un 100% de efectividad desde el punto de penalti en la Premier League Suman un total de siete, tan solo por detrás de Dimitar Berbatov (9) y Yaya Touré (11), también con pleno

El delantero del Brentford, Ivan Toney, anotó el único tanto de su equipo en la goleada encajada (5-1) en su visita al Newcastle. Con una precisión absoluta, el goleador ha lanzado siete penaltis y ha anotado siete en la Premier League.

El inglés, que es uno de los jugadores más importantes en la pizarra de Thomas Frank, se une a Dimitar Berbatov (9) y Yaya Touré (11) en el podio de futbolistas capaces de mantener un 100% desde los 11 metros en la competición doméstica británica.

El ex del Peterborough suma un total de seis tantos y tres asistencias en un total de 10 apariciones entre Premier League y EFL Cup en lo que llevamos de temporada: el jugador sigue pidiendo a gritos la llamada del seleccionador inglés, Gareth Southgate.

El conjunto de las urracas se exhibió con hasta cinco goles en casa frente a un vulnerable Brentford y se mantiene en la quinta plaza de la tabla en lo que es una temporada excelente tras la llegada de los propietarios árabes a la dirección del club.

