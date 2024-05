"No hay relajación, hay hambre y ganas"

A pesar de que tiene, en una semana, el partido más importante de su carrera -la final de la Champions, la última con el Barça, contra el Olympique de Lyon-, Jonatan Giráldez tiene los cinco sentidos puestos en el partido ante la Real Sociedad de la final de la Copa de la Reina, el título que se resistió la pasada temporada, que fue prácticamente perfecta, por una alineación indebida de Geyse Ferreira.

"En mi cabeza solo existe el partido de mañana", dijo el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa. "No hay que pensar en lo que pasa la próxima semana, será un partido totalmente diferente y lo preparamos diferente, a nivel de juego, táctico y emocional. No tenemos que hacer nada excepcional durante la semana, en los entrenamientos. Ha sido una semana sensacional. Mapi León ha empezado a hacer parte del trabajo con el resto del equipo y es la primera vez que hemos tenido a las 26 jugadoras, la plantilla al completo, disponible para los entrenamientos".

Y añadió: "Para nada percibo que las jugadoras no estén pensando en el partido de mañana, creo que lo hemos demostrado siempre. Por muy importante que sea el partido de la semana que viene, si no estás al cien por cien en este, no te va a servir para prepararte tampoco. Y creo que hemos demostrado lo importante que es para nosotras cada partido. Yo soy una persona que no se conforma, ambiciosa y muy competitiva. Y pongo toda mi atención en el día a día. Y vamos a salir y a demostrar que merecemos la victoria y el título".

A pesar de la etiqueta de favoritas que lleva siempre el Barça, Jonatan Giráldez no ve "ninguna relajación, solo hambre y ganas de ganar títulos y dar alegrías a la afición". "La alineación está clara y decidida", dijo el técnico azulgrana, "y sí, Sandra Paños [a su lado en la sala de prensa de La Romareda] será titular".

Paños: "Es la semana más importante del año"

Sandra Paños se mostró emocionada antes de su última final de la Copa tras nueve años en el Barça. "No ha sido un año fácil para mí, he tenido un rol diferente a lo que estaba acostumbrada. Pero la mejor manera de irme es con el máximo de títulos posibles, y esto pasa por ganar la Copa mañana", dijo la guardameta alicantina.

"Jugar la final de Copa en un estadio como este, La Romareda, es un paso adelante necesario. Me acuerdo cuando jugué mi primera final de la Copa en Las Rozas", añadió Paños. "No hay color. Y estamos en una ciudad en la que las dos aficiones se pueden desplazar de forma cómoda".

Un legado impecable

La cancerbera azulgrana es una de las capitanas y veteranas del equipo que ha visto cómo va subiendo una generación de futbolistas más jóvenes que auguran un futuro brillante. "Tienen más experiencia que nosotras entonces. Solo les puedo decir que disfruten de lo que están viviendo y que peleen por este título".

Y, por último, habló de cómo le gustaría ser recordada por la afición del Barça: "Con cariño. Creo que muchas jugadoras hemos dejado un legado importante, también a nivel personal. Estoy bastante contenta, porque solo queda la parte deportiva. La gente me tiene cariño y esto es fundamental para la vida"