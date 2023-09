Nuevo lío en la portería del Arsenal

David Raya y Aaron Ramsdale se juegan el puesto de titular en la portería del Arsenal El padre de Ramsdale salió a defender a su hijo en redes sociales: "¡Eres una vergüenza, una desgracia! ¡Muestra algo de clase! Mi muchacho si la tiene", le dijo a Carragher

David Raya fue titular en el derbi del norte de Londres del domingo contra los Spurs y ha pasado por dlante de Aaron Ramsdale en los últimos tres partidos del Arsenal, a pesar de las afirmaciones de Arteta de que rotará a sus dos porteros.

"No puedo tener dos jugadores en cada posición y no darles minutos. David tiene unas cualidades tremendas, como Aaron, y hay que utilizarles", decía Mikel Arteta esta semana sobre la situación. "Los jugadores se sienten valorados y felices cuando juegan. Y cuando no lo hacen, es muy difícil. Quieres que se sientan amados y confiados y la manera de hacerlo es hacerles jugar. Pero todos entienden que es un deporte de equipo y siempre son 11 jugadores los que empiezan".

El Arsenal pagó 28 millones al Sheffield United por Ramsdale en 2021, y Raya llegó cedido con una opción de compra de 27 millones de euros por parte del Brentford.

En su caso David Raya aseguró estar "muy bien, muy feliz" tras el debut en Champions. "No ha dicho nada, ha dado el once inicial en los partidos y ya está".

Según informa Football Insider, Ramsdale no estaría dispuesto a ser la segunda opción en la portería del Arsenal y podría buscar una salida en enero si no recupera su lugar en el once titular, pese a haber renovado en mayo hasta 2026. La temporada pasada, Aaron disputó los 38 partidos de la Premier League, encajando solo 43 goles y logrando mantener su portería a cero en 14 ocasiones.

Además de su desenvoltura bajo palos, Raya aporta mucho a Arteta con la creación del juego. Según 'OptaJoe', David fue el futbolista cuyos pases existosos sumaron más distancia recorrida en el partido de Champions contra el PSV, con un total de 840 metros. Para poner en contexto su habilidad con los pies y su precisión en el desplazamiento en largo, el siguiente portero en dicha lista de la primera jornada europea se sitúa en la novena posición (Anthony Racioppi, con 613 metros).

En el derbi de Londres, Raya demostró estar a la altura con el juego de pies, pero también con las manos.

Aún así, entre Raya y Ramsdale hay camaradería y deportividad. El último ejemplo fue en el partido contra el Tottenham, cuando el meta británico se levantó a aplaudir una gran parada de Raya que evitó la victoria de los Spurs.

Ese gesto generó otro debate en 'SkySport', con Jaimie Carragher: "Pensé que era como los Oscar. Como cuando alguien pierde el premio y comienza a aplaudir y sonreírle a la otra persona, a pesar de estar roto por dentro. Me reí cuando vi el gesto de Ramsdale tras la parada de Raya. Realmente parece que está absolutamente devastado por perder la titularidad", dijo.

Nick Ramsdale, padre del cancerbero gunner, no tardó en contestar a Carragher en su cuenta de X, antes conocida como 'Twitter': "¡Eres una vergüenza, una desgracia! ¡Muestra algo de clase! Mi muchacho sí que la tiene".