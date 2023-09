El dato que realza el papel de David Raya en el Arsenal

El guardameta titular en la Champions fue el futbolista cuyos pases exitosos cubrieron más distancia en la primera jornada europea El portero español, además, acumula dos porterías a cero consecutivas

El debate sobre quién es el portero titular del Arsenal sigue sobre la mesa. Tras el inicio de curso parecía que Ramsdale era indiscutible, pero ahora David Raya acumula dos presencias en el once consecutivas (imbatido en ambas) y, además, hay datos que demuestran su superioridad.

Según la cuenta de Twitter (X) 'OptaJoe', David Raya fue el futbolista cuyos pases existosos sumaron más distancia recorrida. Los balones que tocó el guardameta español de forma efectiva (33 de 40, un 82% de efectividad) cubrieron una distancia total de 840 metros en el partido de Champions contra el PSV.

Pese a ser portero, su habilidad con los pies permitió al Arsenal disponer de un recurso extra, el desplazamiento en largo, además con una precisión milimétrica. De hecho, el siguiente portero en dicha lista de la primera jornada europea se sitúa en la novena posición (Anthony Racioppi, del Young Boys, con 613 metros).

840m - David Raya's successful upfield passes covered a distance of 840 metres against PSV, the highest of any player in the Champions League on MD1. The next highest goalkeeper ranked ninth (Anthony Racioppi, 613 metres).



840m - David Raya (GK)

716m - Dayot Upamecano (CB)

712m… pic.twitter.com/ppalI6Gh0A