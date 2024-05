Cambios en Eurovisión 2024: este es el puesto en el que actuará España

Eurovisión 2024 está a la vuelta de la esquina, con una gala final que se celebra hoy, 11 de mayo de 2024 a las 21.00 horas y en la que España se enfrenta al escrutinio del público europeo.

Esta mañana se ha anunciado la expulsión de Joost Klein, representante de Países Bajos, mientras se investiga una denuncia por "comportamiento inapropiado", con una integrante del staff del festival por un incidente ocurrido durante la segunda semifinal.

En un comunicado enviado a la prensa, la UER explica que el artista neerlandés, uno de los favoritos de la edición con su tema Europapa, no competirá en la gran cita de este sábado tras la presentación de una denuncia de una mujer miembro del equipo de producción del festival “por un incidente ocurrido después de su actuación en la semifinal del jueves” que está siendo investigado por la policía sueca. “Mientras el proceso legal sigue su curso, no sería procedente que continúe en el concurso”, aseguran.

Debido a esta descalificación de última hora, la final de Eurovisión, se queda con 25 participantes en vez de los 26 previstos. Y esto trastoca también un poco el orden de actuación, lo cual afecta ligeramente a España.

Nebulossa tiene puesto su orden de actuación en el número 8. Esta posición se seguirá manteniendo a pesar de que salga un poco antes, en séptima posición. Es decir, la organización lo único que ha hecho es omitir el puesto número 5, que sería el puesto en que actuaría Países Bajos.

Al estar ya abiertas para los países no participantes (o rest of the world), RTVE ha confirmado a través de redes sociales que el número de voto de España seguirá siendo el 08. Pero sí es de esperar que ahora la actuación de Nebulossa empiece un poco antes de lo previsto.