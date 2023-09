Raya-Ramsdale, la guerra fría en la portería del Arsenal de Arteta

El español volvió a ser titular este fin de semana en el empate a 2 ante el Tottenham Ramsdale arrancó en los onces de Arteta pero el nuevo fichaje de los gunners parece haberle arrebatado el protagonismo

Siempre se dice que los porteros son unos seres especiales. Lo que sí es verdad es que crecen y nadan en la competitividad durante toda su carrera. Solo uno está contento en cada equipo de fútbol y, en el Arsenal, esa competitividad tiene nombres propios: Aaron Ramsdale y David Raya.

El inglés era intocable en la portería 'gunner' pero la llegada del español puede hacerlo cambiar todo. Raya recaló este verano en el Arsenal a petición del entrenador de porteros del equipo técnico de Arteta, el también español Iñaki Caña, con quien ya había coincidido en el Brentford. Y en poco tiempo, puede haberse consolidado el 'sorpasso'.

Tras el parón de selecciones, todo ha cambiado. Raya suma ya tres titularidades (Everton, PSV Eindhoven en la Champions League y Tottenham), con un balance positivo, y en el gran derbi de Londres, pese a recibir dos goles, hizo la parada de la jornada que incluso su compañero celebró desde el banquillo. Una titularidad que hace pensar que Mikel Arteta se decanta finalmente por el español.

Y Don @daviidraya1 puso el cerrojo en la portería del Arsenal 🔐



¿Es el PARADÓN del fin de semana? 🤔#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/bdMDsceTiw — DAZN España (@DAZN_ES) September 24, 2023

"No puedo tener dos jugadores en cada posición y no darles minutos. David tiene unas cualidades tremendas, como Aaron, y hay que utilizarles", decía Mikel Arteta esta semana sobre la situación. "Los jugadores se sienten valorados y felices cuando juegan. Y cuando no lo hacen, es muy difícil. Quieres que se sientan amados y confiados y la manera de hacerlo es hacerles jugar. Pero todos entienden que es un deporte de equipo y siempre son 11 jugadores los que empiezan".

David Raya, en el derbi de Londres Arsenal - Tottenham | HENRY NICHOLLS/AFP

El Arsenal pagó 28 millones al Sheffield United por Ramsdale en 2021, y Raya llegó cedido con una opción de compra de 27 millones de euros por parte del Brentford.

En su caso David Raya aseguró estar "muy bien, muy feliz" tras el debut en Champions a EFE. "No ha dicho nada, ha dado el once inicial en los partidos y ya está".

Según informa Football Insider, Ramsdale no estaría dispuesto a ser la segunda opción en la portería del Arsenal y podría buscar una salida en enero si no recupera su lugar en el once titular, pese a haber renovado en mayo hasta 2026. La temporada pasada, Aaron disputó los 38 partidos de la Premier League, encajando solo 43 goles y logrando mantener su portería a cero en 14 ocasiones.

Aaron Ramsdale, jugando con el Arsenal | Vince Mignott

En el pasado, el Arsenal apostó por Rúnar Alex Rúnarsson para competir con Bernd Leno, con quien Caña también había coincidido en el Nordsjælland, aunque en esa ocasión la apuesta no acabó siendo totalmente exitosa. La fórmula se repite esta temporada con Raya, y parece que va por mejor camino.

En su presentación, David habló sobre su reencuentro con Iñaki Caña: "Es muy exigente. Es un muy buen entrenador de porteros. Siempre está pendiente de ti, solo quiere que seas el mejor. En seis meses cambió mi visión de un portero y la forma en que jugaba en Blackburn a cómo jugaba en Brentford".

David Raya reunited with Arsenal goalkeeping coach Inaki Cana. 🤝❤️ pic.twitter.com/jiIMtarXf7 — afcstuff (@afcstuff) August 15, 2023

Además de su desenvoltura bajo palos, Raya aporta mucho a Arteta con la creación del juego. Según 'OptaJoe', David fue el futbolista cuyos pases existosos sumaron más distancia recorrida en el partido de Champions contra el PSV, con un total de 840 metros. Para poner en contexto su habilidad con los pies y su precisión en el desplazamiento en largo, el siguiente portero en dicha lista de la primera jornada europea se sitúa en la novena posición (Anthony Racioppi, con 613 metros).

En el derbi de Londres, Raya demostró estar a la altura con el juego de pies, pero también con las manos. La parada a Brennan Johnson será recordada durante mucho tiempo, y puede ser el punto de inflexión que termine por decantar la decisión de Arteta. A sus 28 años y fijo en la Selección, está en el mejor momento de su carrera y no pasa desapercibido. Raya culmina el 'sorpasso' en la portería del Arsenal.