Mendilibar le da caña a su Sevilla: el dato que enamora a la afición

El vizcaíno ha logrado el mejor registro de un entrenador del conjunto hispalense en la competición en sus primeros nueve encuentros Después de haber impulsado al equipo en la Liga, puede poner broche de oro con el título de la Europa League

El Sevilla es otro desde que José Luis Mendilibar se hiciera cargo del equipo. El equipo sevillista, desde la llegada del técnico vizcaíno, ha sumado 20 puntos en nueve partidos en LaLiga con un balance de seis victorias, dos empates y una sola derrota.

Se trata del mejor registro de un entrenador del conjunto hispalense en la competición en sus primeros nueve encuentros desde Jorge Sampaoli en su primera etapa en 2016, cuando sumó veinte puntos después de seis victorias y dos empates, también con una sola derrota.

De ahí que no es de extrañar que el equipo hispalense tenga muy en cuenta para la próxima temporada al técnico de Zaldibar. De hecho, Ivan Rakitic, uno de los pesos pesados de la plantilla, apostó por su continuidad: "Tiene el cariño y el apoyo de toda la plantilla, de toda su afición, de todos los que llevan al club en el corazón. Ojalá poder seguir así y si todo termina como todos queremos, creo que no hay dudas".

Del descenso a la final de la Europa League

Y es que el efecto Mendilibar ha sido inmediato. Su llegada ha sido un soplo de aire fresco para un equipo que en LaLiga estaba luchando por alejarse del descenso y en la Europa League les esperaba el duro reto de un Manchester United lanzado, en una competición en la que debutaba.

Ahora están en la final habiéndose cargado a los de Old Trafford y Juventus con exhibiciones. Una historia que puede ser eterna si el próximo 31 de mayo en Budapest se corona como campeón de su competición favorita. Les espera un hueso duro de roer, la Roma de Mourinho.