La incomprensible petición del United a De Gea tras dejarlo libre

Tras no renovarle el contrato, el United le pide a De Gea... ¡qué no fiche por otro club! Según The Sun, el conjunto de los red devils le habría pedido que no se comprometa a la espera de poder resolver su problema en la portería

David De Gea tiene abierto un nuevo 'expediente x' en su carrera deportiva. El portero del Manchester United se ha quedado sin contrato después de aceptar una rebaja salarial que le retiraron poco después de dar luz verde a esta opción.

Erik Ten Hag quería buscar un nuevo portero y el Inter confirmó el interés del United en Onana, pero el presupuesto limitado a la hora de los fichajes hace que no puedan descartar a David De Gea.

Según explicó el club en su comunicado, "el contrato de David De Gea vencerá, pero las discusiones siguen abiertas con el portero". Así, De Gea se queda en el limbo mientras el United le pide que no firme por un nuevo club para poder seguir teniendo la opción de su regreso. según explica The Sun.

ONANA SIGUE SIENDO EL FAVORITO

El favorito para la portería de Erik Ten Hag es el camerunés André Onana. Su portero durante su exitosa etapa en el Ajax, ahora en el Inter, es el elegido para ser su titular, pero la operación apunta a complicada.

Desde el Inter confirman el interés del club inglés en el meta, pero el United distrae la atención y asegura que aún no han presentado ninguna oferta.