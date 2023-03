Galtier lo tiene claro con Mbappé

El ténico del combinado francés dejó claro que no tiene que convencer a Kylian Mbappé para que permanezca en el PSG tras otra eliminación de la máxima competición europea Una derrota que no ha sentado muy bien a un vestuario parisino que llegó en un mar de dudas y con varias crisis internas abiertas

El París Saint-Germain se enfrentará hoy al Brest e intentará brindar una victoria liguera a su afición tras la eliminación en Champions League, ante el Bayern de Múnich. Una derrota que no ha sentado muy bien a un vestuario parisino que llegó en un mar de dudas y con varias crisis internas abiertas y que ahora deja el futuro abierto para muchas de sus grandes estrellas.

El técnico del combinado francés, Christophe Galtier, atendió a los medios de comunicación en la previa ante el Brest, en la que dejó claro que no tiene que convencer a Kylian Mbappé para que permanezca en el PSG tras otra eliminación de la máxima competición europea: "A Kylian no tengo que convencerle de nada. Está decepcionado como el resto, pero es jugador del PSG, lo demuestra con orgullo y determinación en cada partido, y quiere llevar a la institución lo más lejos posible".

"Hay mucha decepción y enfado en el vestuario. Pasamos la noche en Múnich, volvimos el jueves y los futbolistas están algo cansados. Hemos hablado esta mañana. Las expectativas eran altas internamente. Pero solo un equipo puede ganar la Champions. Ahora hay que centrarnos en lo que nos queda e intentar ganar al Brest", prosiguió el técnico del conjunto parisino.

"No tenemos que minimizar esta Liga. Es importante. Ganar no es lo normal. Es complicado en cualquier parte. Tenemos ocho puntos de margen respecto al Marsella, pero no podemos bajar los brazos. Estamos afectados por lo de la Champions, pero tenemos que recuperarnos y darle trascendencia a la Ligue 1. El Bayern no gana cada año la Champions y, sin embargo, cuando gana la Liga es una gran fiesta para todos. Lo mismo tiene que ser para nosotros, no banalicemos la Ligue 1. No es fácil ser campeón en Francia. Es un objetivo importante", añadió Galtier.

Christophe también explicó qué le faltó a su equipo para pasar la eliminatoria: "Hubo ausencias importantes a lo largo de esta eliminatoria. Mbappé no fue titular en la ida, Achraf tuvo que forzar para la vuelta. Neymar y Kimpembe no pudieron estar en el Allianz Arena. Luego, Marquinhos y Mukiele se lesionaron. Esas bajas nos debilitaron". No tengo dudas de la reacción de estos dos jugadores, que lo han ganado todo durante su carrera. También han sufrido derrotas y momentos difíciles. ¿Sobre sus situaciones contractuales? Están acostumbrados a lidiar con esto y no les va a afectar", finalizó el técnico del combinado francés, que espera cosechar hoy una nueva victoria y centrarse de lleno en la carrera por la Ligue 1.