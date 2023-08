Fernando Alonso se desinfla pero ha descubierto el porqué

"Podría ser que no hayamos tomado las decisiones correctas en los últimos circuitos en términos de puesta a punto", indica El ovetense de Aston Martin recalca que "los últimos fines de semana han sido difíciles, podría deberse a nuestro coche"

Fernando Alonso no quiere ver fantasmas y apunta a la autocrítica a la hora de explicar el bajón de resultados que ha sufrido Aston Martin en las últimas citas del Mundial de Fórmula 1.

Y es que en las últimas cuatro citas del 'Circus', el ovetense se ha quedado sin podio después de seis de ocho subiéndose al cajón en el inicio del campeonato.

La ya famosa '33' parece cada vez más lejana, al menos en esta campaña, y en una entrevista al medio especializado 'Nextgen-Auto.com', Fernando Alonso apunta los motivos del bajón de Aston Martin.

"Los últimos fines de semana han sido difíciles para nosotros, y la cuestión es que podría deberse a nuestro coche. Puede ser que no hayamos tomado las decisiones correctas en estos cuatro circuitos en términos de puesta a punto", dice el astur.

"Podría deberse asimismo a que algunos de nuestros competidores llegaron con paquetes fuertes y muy rápidos. Puede ser cualquiera de las dos razones, o podría ser simplemente los neumáticos, que quizás no explotamos al máximo su potencial", añade Alonso.

Sobre este último factor, el de Aston Martin abunda al indicar que "los neumáticos cambiaron a mitad de temporada. Ahora tenemos que acostumbrarnos a los nuevos compuestos y construcciones, y sacarles el máximo partido ya que quizás no hemos sabido cómo enfocarlo en este momento".

"Tenemos que mejorar. Estamos resbalando más y tenemos menos agarre en pista. Nuestras actuaciones así lo demuestran. No lo sé, no tengo toda la información que tiene Pirelli", añade.

"No soy muy partidario de los cambios de neumáticos a mitad de año ni de los cambios de reglamento también en plena temporada. No son sólo los neumáticos, también ha habido algunas temporadas en las que hemos cambiado el sistema de escape, y no era un gran fan de eso a mitad de temporada", señala Alonso.

"Tampoco me gusta cambiar los alerones flexibles a mitad de año, porque si un coche empieza con cierta flexibilidad, ¿por qué a mitad de año necesitas endurecer esos alerones o algo similar?", explica el bicampeón español.

"Un año el alerón delantero de Red Bull hacía cosas raras y de una carrera a otra estaba prohibido. No debería ser así. Si han encontrado algo y están haciendo algo, deberían mantenerlo durante el resto del año. Y si no fuera legal, no deberían serlo durante las diez primeras carreras de la temporada. Soy de esa opinión".

"Pero en este caso es una cuestión de seguridad de los neumáticos. No vi ninguna explosión ni nada en la primera parte del año, pero quizás vieron algunos aspectos críticos en los neumáticos que desconocemos. E hicieron el cambio por una razón. Así que estoy contento con eso", concluye Alonso.