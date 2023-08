La nueva teoría sobre el bajón de Fernando Alonso y Aston Martin

El último rumor en el 'paddock' apunta a prohibiciones federativas para explicar la pérdida de resultados del coche del piloto asturiano Se dice que la escudería británica encontró una “laguna” en el reglamento al comienzo de la temporada que la FIA fue cerrando en secreto

No son pocos los seguidores de la Fórmula 1, especialmente los 'alonsistas', los que se preguntan qué demonios le ha ocurrido a Aston Martin para haber reducido tanto sus prestaciones en las últimas carreras respecto a las mostradas en el arranque del campeonato, donde Fernando Alonso se mostró como el segundo piloto más fuerte de la parrilla con muchísima diferencia.

Pues bien, ha surgido con fuerza un rumor dentro del 'paddock' que apunta a la FIA como responsable de la evidente caída en el rendimiento de los Aston Martin y que hasta ahora se había mantenido en secreto.

Y es que la federación habría prohibido una parte del coche de Aston Martin, al parecer ilegal. El equipo de Silverstone recibió una directiva técnica de la Federación Internacional de Automovilismo en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña en la que se le obligaba a realizar cambios en el alerón delantero de su AMR23.

Al parecer, existían ciertos aspectos que no se adecuaban a la reglamentación técnica vigente actualmente en la F1. Aston Martin tuvo que retocar el alerón delantero de sus monoplazas y con ello llegó el bajón, según adelanta 'The Best F1'.

Una teoría que también se apunta desde 'Autosport Podcast', donde se ha dicho que la escudería británica encontró una “laguna” en los reglamentos al comienzo de la temporada que la FIA fue cerrando de manera silenciosa y en secreto.

Este rumor, que suena con fuerza, fue alimentado por Mike Krack, director de Aston Martin, en una entrevista en 'Sky Sports F1'. Cuestionado si la FIA había obligado a Aston Martin a hacer cambios en su alerón delantero, la respuesta de Krack fue ambigua: "No lo puedo confirmar y tampoco puedo negarlo".