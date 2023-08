La FIA, ¿detrás del bajón de rendimiento de Aston Martin?

El último rumor en el 'Gran Circo' apunta a prohibiciones federativas para explicar la pérdida de resultados del coche de Alonso Se dice que la escudería británica encontró una “laguna” en el reglamento al comienzo de la temporada que la FIA fue cerrando en secreto

Una realidad incuestionable de la temporada en la Fórmula 1 es que el Aston Martin de Fernando Alonso arrancó como una exhalación, encadenando podios, pero en las últimas carreras el rendimiento y los resultados de la escudería de Silverstone han bajado seriamente. ¿Por qué?

En Aston Martin hablan de una suma de factores que les ha alejado de los primeros puestos. Desde el desarrollo del monoplaza, con problemas de aerodinámica, pasando por el cambio de neumáticos hasta el acuerdo con Honda, que descabalga a los verdes de su condición de 'mimados' por Mercedes en cuanto a los motores.

La cuestión es que el vehículo de Alonso decepcionó en Barcelona, Austria, Silverstone, Hungría y Bélgica, con la única excepción del segundo lugar en Canadá.

Pero ahora ha surgido con fuerza un rumor que apunta a la FIA como responsable de la evidente caída en el rendimiento de los Aston Martin y que hasta ahora se había mantenido en secreto.

Y es que la federación prohibió una parte del coche de Aston Martin, al parecer ilegal. El equipo de Silverstone recibió una directiva técnica de la Federación Internacional de Automovilismo en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña en la que se le obligaba a realizar cambios en el alerón delantero de su AMR23.

Al parecer, existían ciertos aspectos que no se adecuaban a la reglamentación técnica vigente actualmente en la F1. Aston Martin tuvo que retocar el alerón delantero de sus monoplazas y con ello llegó el bajón, según adelanta The Best F1.

Una teoría que también se apunta desde 'Autosport Podcast', donde se ha dicho que la escudería británica encontró una “laguna” en los reglamentos al comienzo de la temporada que la FIA fue cerrando de manera silenciosa y en secreto.

Este rumor, que suena con fuerza en el paddock, fue alimentado por Mike Krack, director de Aston Martin, en una entrevista en Sky Sports F1. Cuestionado si la FIA había obligado a Aston Martin a hacer cambios en su alerón delantero, la respuesta de Krack fue ambigua: "No lo puedo confirmar y tampoco puedo negarlo".

“Tampoco puedo negar que esa orden de la FIA nos afectó. Podríamos haber introducido algún cambio y necesitamos algo de tiempo para darnos cuenta. Ahora es el momento de arreglarlo. La evolución funcionó, pero, como he dicho, introduces una serie de cosas y entonces hay algo que tienes que arreglar. Tratas de empujar el desarrollo lo máximo posible y ver qué pasa. No podemos entrar mucho en detalles, pero las piezas que traeremos en las próximas semanas arreglarán esto”, añadió Mike Krack.

Pese a estos resultados decepcionantes, en el cuadro verde hay optimismo, asegurando que habrá importantes innovaciones para la segunda mitad de campaña. En la factoría ya están fabricando las futuras piezas que permitirán recuperar la velocidad que ha perdido el AMR23 de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Tras el parón veraniego, en el Gran Premio de Países Bajos se prevé que Aston Martin incorpore el mayor paquete de mejoras de toda la temporada. Avances importantes en los pontones, el DRS y el suelo, es decir, las tres características más importantes para que el monoplaza sea más rápido.