España logra lo nunca visto en la FIBA

España hace historia: primera del ránking de baloncesto por delante de Estados Unidos España se sitúa con 758,6 puntos, por delante de Estados Unidos (757,7), Australia y Argentina

Día histórico para el baloncesto español. España ha superado a Estados Unidos y se ha colocado, por primera vez en la historia, en el número 1 del ránking oficial de FIBA después de las dos victorias logradas en la ventana de clasificación para la Copa del Mundo, a lo que se sumaba la derrota de Estados Unidos ante Brasil.

Un hito que ha sido celebrado por los miembros de la selección. “No es propiamente un nuevo titulo y probablemente no pueda mantenerse durante demasiado tiempo, pero es algo tan único, prestigioso e histórico que me siento tremendamente orgulloso de tod@s l@s que, desde la U12 a la Absoluta, han contribuido a ello" comentaba Scariolo.

Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, lo calificaba de “título simbólico, de gran importancia. Este 18 de noviembre de 2022 ya es una fecha que quedará en el recuerdo de todos los que amamos el baloncesto porque por primera vez en la historia España ocupa el primer puesto en el ránking FIBA masculino”.

Por delante de todas

España se sitúa con 758,6 puntos, por delante de Estados Unidos (757,7), Australia y Argentina. Completando las diez primeras posiciones las selecciones de Francia, Serbia, Eslovenia, Lituania, Grecia e Italia.

La Familia, como se conoce a la selección española masculina es la campeona del mundo y de Europa y ha conseguido la clasificación para la Copa del Mundo de 2023 tras ganar 9 partidos en 10 encuentros.