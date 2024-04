¿Dónde está Erling Haaland?

La pregunta resonaba entre los más despistados que entraban al Etihad Stadium para la previa del duelo ante el Aston Villa. “¿Dónde está Haaland?”, se preguntaban al ver sobre el verde del estadio del Manchester City una alineación sin su mejor futbolista, ése al que Pep Guardiola definió horas previas al duelo frente al equipo de Unai Emery como “el mejor rematador del planeta”.

El de Santpedor, tras defender al noruego de los ataques del ex jugador del United Roy Keane, dio descanso al delantero, que ante los ‘villanos’ no tuvo ni un minuto. No le hizo falta al City para ganar con solvencia (4-1) y tratar de despejar la bruma de dudas que rodea a un equipo que a falta de pocos días para medirse al Real Madrid en Champions, repite aún con Haaland en el campo esa misma pregunta: ¿Dónde está Haaland?

Se busca a Haaland

Porque Haaland está desaparecido. O al menos en su versión excelsa, ésa que la temporadapasada le llevó a romper récords en la Premier. Con 36 dianas superó las 34 que había hecho Shearer en la 94-95. En total, cerró el curso con 52 goles en 53 partidos oficiales disputados

con el City. Una barbaridad. Pero ahora Haaland parece estar lejos de las sensaciones que destiló la pasada campaña. Sus números aún siguen siendo de escándalo, con 18 goles en la Premier (comanda la clasificación de Bota de Oro en la liga inglesa) y 29 en el global de la campaña. Tanto es así, que incluso se mantiene entre los favoritos a ganar el Balón de Oro en las apuestas de fútbol de Betfair: es el cuarto favorito con unas probabilidades implícitas del 16%.

Sequía goleadora

Pese a ello, algo no funciona con Haaland, que ya ha encadenado tres partidos sin ver puerta y que, tras su famoso repóquer al Luton en la FA Cup, no termina de coger vuelo goleador. Tras su lesión, retornó el 31 de enero y desde esa fecha sólo ha marcado 10 goles en 13 partidos.

De ellos, cinco fueron en la FA Cup, cuatro en Premier y uno ante el Copenhague en Champions. Son registros irregulares para un tipo acostumbrado a hacer del gol, su rutina. Porque Haaland no respira oxígeno. Respira goles. Claro que desde que fichó por el City, esa facilidad para ver puerta, le dicen sus críticos, se atasca cuando lo que tiene delante es una cita XXL ante rivales de enjundia. La temporada pasada, en la consecución de la primera Champions para los ‘sky blues’, Haaland no marcó ni ante el Real Madrid en las semifinales, ni ante el Inter en la final.

Otros asumieron ese rol. Algo parecido le sucedió en el duelo clave ante el Arsenal en el Ettihad, un partido que acabó con empate a cero y Haaland perdido buscando algo parecido a algún remate. Ahí fue donde surgieron las críticas de Keane, quien, por cierto, en su época como jugador retiró al padre de Haaland como venganza a una dura entrada que primero le hizo el noruego. El ex del United se tomó la justicia por su mano con una entrada que impidió Alf-Inge Haaland volver a jugar.

Problemas en la previa ante el Real Madrid

“Su nivel de juego en general es muy pobre. Es un delantero de cuarta división”, dijo en la televisión inglesa Keane a propósito del rendimiento que se le había visto ante el Arsenal. “La culpa es nuestra”, le defendió Guardiola, quien añadió que si Haaland no había lucido ante el conjunto gunner era porque no le habían hecho llegar buenos balones. “Haaland es el mejor delantero del mundo y nos ayudó a ganar el triplete la temporada pasada”, lo defendió un Guardiola últimamente muy reactivo en sala de prensa a los comentarios críticos que se le pueden hacer. A él. A su equipo. El caso es que este bajón de rendimiento de Haaland llega en los prolegómenos de la visita del Manchester City al Real Madrid, un duelo en el que Guardiola ya se ha encargado de señalar un buen puñado de hándicaps para los sky blues: desde el calendario (el Real Madrid tendrá 9

días de descanso, el City dos partidos en ese periodo), pasando por las bajas (Walker, Ederson y Aké tendrán complicado estar en el Bernabéu) o la necesidad de apretar el acelerador para seguir batallando por una Premier más complicada que el Real Madrid tiene la Liga.