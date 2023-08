El US Open busca su habitual nueva sorpresa

El de Nueva York es el Grand Slam que ha tenido más ganadores diferentes al Big Four desde 2004, con siete alternativas a Federer, Nadal, Djokovic y Murray Para la actual edición del US Open, Djokovic es favorito seguido cerca de Alcaraz

El US Open 2023 ya está en marcha para buscar su nueva sorpresa. Ninguno de los Grand Slams se ha empeñado tanto en los últimos años en tener vencedores alternativos más allá del ‘Big Four’ formado por Federer, Nadal, Djokovic y Murray. Lo dicen los datos. Desde 2004, en la Gran Manzana ha habido diez vencedores diferentes de los que siete eran distintos a este cuarteto mágico. A saber: Del Potro, Cilic, Wawrinka, Thiem, Medvedev y, el último Carlos Alcaraz, máximo favorito a llevarse el torneo con permiso de un Djokovic que retorna tras dos años de ausencias.

En los pronósticos de Betfair, Djokovic tiene la cuota más baja y, por lo tanto, la que más probabilidades le da de victoria. Se paga a 2.1€ por euro apostado que levante su cuarto US Open. No muy lejos cotiza un Alcaraz al que el triunfo final se paga a 2.88€ por euro apostado. El tercero en liza, Medvedev (campeón en 2021), emerge lejos, lejísimos, con una cuota de 10€ por euro apostado. Pero en Flashing Medows, cualquier cosa puede pasar. Lo dice la historia reciente de un torneo que desde 2018 ha tenido cinco campeones diferentes. A saber: Djokovic, Nadal, Thiem, Medvedeb y Alcaraz.

En el periodo antes mencionado, entre 2004 y 2022, el reparto es llamativo, con cinco victorias para Federer, cuatro para Nadal y tres para Djokovic. El resto se lo repartieron otros tenistas. Así que en Nueva York las sorpresas no lo son tanto, lo que podría dar opciones no solo al propio Medvedev, sino a otras raquetas especializadas en la pista rápida. Casos de Sinner o Zverev, que de ganar esta edición, se estrenarían en esta pista dura.

Está por ver que, con todo, no sucumban al nuevo fenómeno de rivalidad que coloca a Djokovic frente a Alcaraz y que todos esperan se vean de nuevo las caras en la final. Como sucedió en el último Masters 1.000 de Cincinnati (jugaron la final más larga de un torneo que no fuera Grand Slam) o en Wimbledon.

Alcaraz, la nueva excepción

La hierba de Londres es el mejor ejemplo del amplísimo dominio que ha ejercido el Big Four en la última década del tenis mundial. Ahí, en la central del All England Club, sólo un jugador fue capaz de romper semejante dictadura. Precisamente Carlos Alcaraz con el triunfo en la última edición. Más allá del éxito del murciano, el resto de victorias se lo reparten Federer (ocho), Djokovic (siete) y Nadal y Murray (dos triunfos para cada uno). Traducido a porcentajes: en la última década, el 94,73% de los triunfos en Wimbledon ha sido cosa del Big Four.

El reparto es menor, pero igualmente amplio en Roland Garros y Australia. En el primer torneo, el dominio de Rafa Nadal (13 entorchados) apenas ha dejado margen a otros campeones. Djokovic (tres títulos) y Federer (uno), además de Gastón Gaudio y Wawrinka se atrevieron a desafiar el dominio de Rafa. En porcentajes, el 89,47% de las Copas de los Mosqueteros se quedaron en manos de las leyendas. Mismos porcentajes que en el Open de Australia, aunque con repartos diferentes.

En Melbourne, Djokovic es el rey (10 títulos) con Federer por detrás (seis títulos). Nadal, con dos triunfos, y Safin y Wawrinka, con uno cada uno, rompen el cordón de gloria que han tejido estos gigantes. Precisamente Roland Garros y el Open de Australia son los dos grandes que aún no ha conquistado un Carlos Alcaraz que mezcla en sus declaraciones valentía (no esconde que es favorito), pero también la dosis necesaria de admiración para que perseguir a Djokovic siga siendo un reto mayúsculo.

“Casi le gano a uno de los más grandes de todos los tiempos de nuestro deporte. Es una locura hablar de ello ahora, pero salí de la pista muy, muy contento de lo que hice. Por supuesto, he estado hablando con mi entrenador, con mi equipo, de que estamos muy, muy orgullosos de nosotros mismos”, comentó en rueda de prensa tras rozar la gesta de ganarle a Nole en Cincinnati. Esa ilusión, ahora, es su gasolina para evitar sorpresas en el US Open.