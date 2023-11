Las dos cuentas pendientes de Alcaraz con "su tenis"

Su estado físico y, en palabras de Ferrero, "ser profesional todo el año", aspectos a mejorar de cara al próximo curso El joven talento de El Palmar cerrará un exitoso 2023 con una exhibición en México ante 42.000 espectadores

Llega la hora de hacer balance del año para Don Carlos Alcaraz Garfia. El joven tenista de El Palmar cierra un año 2023 magnífico, el de su verdadera explosión en el tenis profesional confirmando los grandes augurios del año anterior. Wimbledon fue la guinda, pero la segunda mitad del año obliga a cierta reflexiones.

Tras jugar en Turín su último torneo del año, Alcaraz hace balance: "Este año ha sido espectacular, qué voy a decir -señala a 'El País'-. Hay que recalcar que he ganado 2.000 puntos más que el año pasado, y sin haber jugado en Australia. Allí perdí la oportunidad de sumar m,ás puntos en un Grand Slam y, aún así, ha sido mi mejor temporada, ha sido increíble. He jugado grandes partidos y creo que he ido mejorando poco a poco”, comenta mientras sueña con un 2024 similar: "Sí, sin duda, ¿dónde? ¿dónde hay que firmar?”.

El murciano derrocha ilusión y ganas, pero el contrapeso ideal en su carrera llega de la mano de su técnico, un Juan Carlos Ferrero que conoce como nadie los claroscuros de la raqueta. Y en 'El País', señala los 'debes' del talento murciano, incidiendo en la necesidad de que "ser tenista de élite significa serlo los 365 días del año –366 en el horizonte bisiesto–, sin interrupción, dentro y fuera de la pista. No hay treguas ni la posibilidad de dejarse ir unas horas".

“Para ser un gran profesional, hay que controlar todas las áreas. Entrenar tres horas durante el día en la pista y luego está el resto del día fuera”, dice. “En ese aspecto también hay que aprender a ser un gran profesional todo el año y hacer las cosas cuando toca; entrenar cuando toca, pasárselo bien cuando toca, desconectar cuando toca y, bueno, en ese aspecto hay que mejorar ciertas cosas que él sabe, así que lo está intentando", afirma con conocimiento de causa.

Ferrero cree que a su pupilo le ha penalizado cierta dispersión en el último tercio del año, como ya sucedió en 2022 tras alzarse con el US Open.

Y es que Alcaraz insiste: “Ha sido espectacular, pero también debo aprender que, como dice Juan Carlos con toda la razón del mundo, la temporada de un tenista va de enero a noviembre; no acaba en julio, agosto o septiembre, sino en noviembre. Quizá me ha costado asimilarlo y ese aspecto debo mejorarlo”.

Su entrenador abunda en ello: “Muchas de las derrotas que le duelen, como por ejemplo lo que ocurrió en Roland Garros, le sirven; esa le ayudó en Wimbledon. Al final le pican y le sirven para darse verdaderamente cuenta de cuáles son sus debilidades y cuáles son sus virtudes, para mejorar cosas”.

Además de regularidad y vigilancia del cansancio mental, otro aspecto que inquieta a Alcaraz y a su equipo son las lesiones, recurrentes en un año accidentado pese a los éxitos. El muslo, los isquios o una artritis postraumática en la mano izquierda y molestias musculares en la columna, junto a problemas la fascia izquierda y en la espalda a lo largo del año le han 'bajado' de diferentes torneos.

Y es que el estilo de Carlitos, una agresividad que recuerda al primer Nadal con un punto más estético, obliga a un aprendizaje rápido sobre frenar a tiempo, leer mejor las situaciones y a su propio organismo.

“Ha sido, junto con un par de jugadores, el que menos torneos ha jugado en todo el año, por lo cual, menos es difícil jugar. Al final no es que haya jugado tantos torneos, pero sí ha jugado muchos partidos; si eres muy bueno vas a jugar estos partidos mucho tiempo, así que hay que hacerse a la idea, ser profesional en ese aspecto y saber que es tu trabajo y aceptarlo”, indica 'Juanqui'.

Ahora Alcaraz está disfrutando de unos días de descanso antes de cruzar el Atlántico nuevamente para disputar una exhibición el día 29 en un escenario como la plaza de toros Monumental de México, ante 42.000 espectadores y frente al estadounidense Tommy Paul.

Posteriormente volverá a Murcia para reposar unos días antes de comenzar la pretemporada en Villena. Australia se erige como el primer reto de 2024, con viaje previo a Arabia Saudí para otra exhibición nada menos que ante Djokovic en Riad. Los petrodólares saudíes también alcanzan a la raqueta.