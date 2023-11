Djokovic la lía otra vez: se encara con el público británico en la Copa Davis

El número uno del mundo sentenció la eliminatoria de cuartos de la Copa Davis contra Gran Bretaña El serbio se enfrentará a Sinner por tercera vez en 11 días

Novak Djokovic se encaró con el público británico en la eliminatoria de cuartos de la Copa Davis entre Serbia y Gran Bretaña. El número 1 del mundo ganó y se enfrentó a los aficionados británicos presentes en Málaga en varias ocasiones. Sin embargo, el momento más tenso fue cuando el serbio hizo el punto de set. 'Nole' se lo dedicó a un hincha inglés llevándose la mano a la oreja y enviándole un beso.

Novak Djokovic no es un tenista que se achante ante un público adverso. En numerosas ocasiones hemos podido ver como el serbio se ha encarado con el público rival y para nada le ha afectado en su juego. De hecho, le motiva aún más.

Así como ya tuvo el público en contra frente a Sinner en las ATP Finals de Turín, 'Nole' se encontró con un pabellón lleno de aficionados británicos en Málaga. A la numerosa colonia británica de Andalucía se unieron otros que residen en las Islas y el resto de la península. El ambiente recordaba a las antiguas eliminatorias de la Davis celebradas en el Reino Unido. Aún así, como de costumbre, ganó Djokovic.

Djokovic se enfrenta a la grada británica

Pese a su victoria, el serbio fue protagonista por enzarzarse con la grada rival en varias fases del partido. El momento más tenso entre la grada y el tenista se vivió cuando Djokovic ganó el punto de set (6-4) y se lo dedicó a un aficionado británico. 'Nole', señalándose la oreja, hizo el famosos gesto de "no te oigo" y le envió un beso de forma provocativa.

Nobody hates tennis crowds more than Novak Djokovic. 😂 🔥 pic.twitter.com/XS2bPftvj2 — Scott Barclay (@BarclayCard18) 23 de noviembre de 2023

Y es que la tensión no terminó en la pista. El número 1 increpó a los aficionados que seguían gritando mientras le entrevistaban al final del partido: “Sí, sí, continuad. Tranquilos, que yo podré dormir esta noche. ¡Muestren un poco de respeto!”.

Además, el serbio quiso explicar su comportamiento en la rueda de prensa postpartido: “Fue una falta de respeto. En competiciones como la Davis los jugadores tenemos que estar preparados para eso, pero cuando lo escuchas en el momento, reaccionas. Solo quise mostrarles que no estaba de acuerdo con ese comportamiento”.

“La experiencia me ayuda a controlar mis nervios y la presión. Es un buen problema que tengo, me motiva la presión. Me fuerza a estar concentrado. Jugando para mi país es probablemente lo que más me motiva”, añadió 'Nole'.

Djokovic, que superó a Cameron Norrie en dos sets (6-4, 6-4), sentenció la eliminatoria de cuartos de la Copa Davis contra Gran Bretaña. Ahora el serbió volverá a enfrentarse a Sinner, por tercera vez en 11 días. Italia es uno de los países que mejor equipo ha traído a la Costa del Sol, por lo que nos espera una emocionante eliminatoria.