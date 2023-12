Casinos online con licencia en España: guía completa 2023

A la hora de empezar la aventura de apostar en línea, los casinos online con licencia en España juegan un papel muy importante. Para jugar con responsabilidad se debe contar con la información adecuada y se deben seguir una serie de criterios muy relevantes, que harán del juego online una actividad segura y sostenible.

Top 10 de los mejores casinos con licencia en España

Entender la concesión de licencias de casino online en España

Desde la entrada en vigor de la Ley 13/2011 que consolidó el marco legal para la operación de casinos online y otros tipos de juegos de azar en el país, los casinos online con licencia en España pasaron a ser rigurosamente monitoreados, ratificando una experiencia de juego segura y fiable.

La concesión de licencias abrió un nuevo mercado mucho más competitivo, tanto para operadores nacionales como internacionales. La implementación de la regulación a cargo de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha tenido un fuerte impacto en el sector, haciendo que se tengan que explorar nuevas formas de operación y promoción.

La industria de las apuestas y los juegos de azar en línea pasó de estar en un limbo normativo, a convertirse en una de las actividades más reguladas en pro del bienestar de todos sus consumidores. Los casinos con licencia en España han de acatar una serie de responsabilidades y deben ofrecer una experiencia de acuerdo con las expectativas de sus clientes.

Beneficios clave de jugar en casinos con licencia en España

La historia de los salones de juegos y apuestas ha sufrido bastantes tropiezos, pero el futuro de los casinos online con licencia en España parece ser mucho más optimista. El juego legal, más que una expectativa, es un requisito del que todos nos podemos beneficiar; la DGOJ no solo otorga licencias, sino que garantiza la fiabilidad del sitio web.

Ingresar a casinos online fiables es la opción ideal para apostar con tranquilidad, en un mundo virtual en donde las estafas y timos están a la orden del día. Un casino con licencia, además de cumplir con la normativa, también ha sufrido una serie de controles que ratifican la seguridad.

Uno de los más importantes es el control sobre los generadores de número aleatorios (RNG), que deben haber sido testados para garantizar que el casino online con licencia en España, en efecto, tiene una oferta de juegos transparente. El porcentaje de retorno al jugador (RTP), debe también ser de carácter público para que se tenga clara la posible tasa de devolución.

La mayoría de edad para apostar en casinos online con licencia en España, es una de las exigencias que construye el juego responsable y sostenible. Los sistemas de encriptación de los sitios web de casinos online son también beneficios claves para apostar con fiabilidad, sabiendo que los datos personales y bancarios se encuentran protegidos.

Mujer registrándose en un casino online legal en su ordenador. | IGAMING

Criterios para que un casino obtenga licencia en España

Los casinos online con licencia en España deben cumplir una serie de requisitos para hacerse tanto de licencias generales, como singulares, que son otorgadas por la Dirección General de Ordenación del Juego. Este órgano perteneciente al Ministerio de Consumo es la única entidad con potestad de emitir dichas licencias.

Para ser parte de la lista de casinos online legales, bajo el procedimiento de otorgamiento de licencias establecido en la Orden Ministerial, los operadores deben acreditar una serie de requisitos de personalidad, capital social, objeto social que, efectivamente, ratifiquen la completa transparencia de su actividad en el país.

Esta verificación exhaustiva de los antecedentes del operador incluye una inspección rigurosa a sus políticas y procedimientos, especialmente aquellos relacionados con la protección del jugador. Con la entrada en vigor del Real Decreto 958/2020 que prohíbe la publicidad del juego, la protección al consumidor se volvió uno de los criterios más importantes para el juego seguro.

Autoridad reguladora del juego en España: DGOJ

El papel de la Dirección General de Ordenación del Juego en los casinos con licencia en España es muy importante. La DGOJ es el órgano del Ministerio de Consumo al que corresponde el ejercicio de las funciones de: supervisión, autorización, coordinación, regulación, control y, en algunos casos, sanción de las actividades de juego.

Bajo el control de la Secretaría General de Consumo y Juego, la DGOJ ejerce sus funciones previstas que incluyen también procesos administrativos, donde se asumen directamente gestiones para la organización y explotación de los juegos online, así como es allí donde se plantean iniciativas que permitan que la actividad sea beneficiosa para todos.

Selección de juegos en casinos online con licencia

El juego legal en España se ve reflejado en la oferta de juegos a los que podemos acceder, con un repertorio de juego seguro que incluye desde tragaperras, blackjack y ruletas, pasando por innovaciones divertidas de juegos de antaño como el bingo y las tarjetas rasca y gana. Aquí los preferidos por los españoles:

Tragaperras en casinos online legales

Las tragaperras o slots online son el juego con más opciones entre el catálogo de juegos en casinos online regulados. Es sorprendente pensar que este clásico que se jugaba en el bar ha pasado a convertirse en uno de los juegos con más innovaciones tecnológicas, en donde destacan multiplicadores, giros gratis y hasta botes con sumas increíbles.

Blackjack para jugar online

El blackjack online también conocido como veintiuno, el mismo que jugó Miguel de Cervantes, es sin duda, el juego más popular de los casinos online seguros. Este juego de mesa histórico, en su modalidad virtual, funciona con crupieres digitales que en realidad son generadores de números aleatorios (RNG).

El blackjack de casino online con licencia es muy fácil de jugar y debe su popularidad a su RTP competitivo que llega a alcanzar promedios que superan el 99%. En otros mercados internacionales se permite jugar al blackjack en vivo, pero en España esta modalidad está regulada y, por el momento, es exclusiva de las ruletas online.

La ruleta en casinos online regulados

La ruleta online es una ráfaga de adrenalina que ha atrapado a miles de jugadores en España. La magia del juego radica en que existen múltiples versiones en línea, tanto para jugar en la app móvil como en el ordenador, desde variantes europeas, pasando por la francesa y americana, hasta innovaciones mucho más atrevidas.

Los casinos online legales se han decantado por este juego porque, además, se puede disfrutar en directo. La normativa de juego legal en España estipula que la ruleta es el único juego que se puede jugar en vivo, lo que ha hecho que los operadores llenen los catálogos de opciones novedosas con multiplicadores, jackpots y muchas funciones más.

Mesa de ruleta en un casino legal en España | IGAMING

La experiencia móvil en los casinos con licencia

No solo la regulación del juego online ha cambiado sino la forma en la que accedemos a él, y es que para disfrutar de la variedad de juegos que los casinos con licencia en español han traído al mercado, ha sido necesaria una inmersión total a la experiencia de casino móvil para llevar en el bolsillo.

Es de esperarse que los mejores casinos online del país tengan sitios web optimizados para el ingreso desde cualquier dispositivo; muchos de ellos han llegado incluso a desarrollar apps móviles para iOS y Android que permiten jugar cientos de títulos, con una buena conexión a internet.

Promociones y bonos en los casinos con licencia en España

El gobierno de España unió esfuerzos para sacar adelante el Real Decreto 958/2020 que regula la publicidad de bonos y promociones de casinos online regulados. Desde mayo de 2021 no es posible publicitarlos, excepto en las páginas oficiales de los operadores, y se exige a los jugadores cumplir con un periodo de 30 días de verificación de su cuenta para acceder a ellos.

Lo que se debe tener en cuenta a la hora de apostar legalmente es el tipo de promociones que se encuentran disponibles. El mundo de los bonos en los mejores casinos online puede ser tan amplio como las expectativas de encontrar uno que realmente traiga beneficios.

En este sentido, por norma general, en los operadores se encuentran dos grupos de promociones; los bonos progresivos o diferidos, como aquellos que precisan de rollover para recibir la cantidad final, y las bonificaciones concedidas de manera inmediata sin necesidad de cumplir con requisitos adicionales.

Existen distintos tipos de bonos con términos y condiciones específicos que se deben validar con minuciosidad, en orden de verificar si realmente benefician. En otros países su funcionamiento es mucho más sencillo, pero para los ciudadanos españoles se estipula un manejo cauteloso de la información, ya que esta suele ser una de las razones más llamativas para empezar a apostar.

Del amplio mundo del club de las promociones, encuentras las que son por depósito, que premian tu fidelidad, algunos inmediatos que reembolsan, otros ofrecen giros y fichas gratis, algunos bonos sin depósito, que poco frecuentes, suelen ser una promoción que acapara la atención.

Transacciones financieras: depósitos y retiradas

Los casinos con licencia en España se caracterizan también por su variedad de métodos de pago que facilitan la experiencia de jugar por dinero real. Además de aprovechar un catálogo de juego con miles de opciones, los operadores se han esforzado en formar alianzas con formas de pago muy populares en España.

Tarjetas de crédito, transferencias bancarias y monederos electrónicos, hacen parte de la lista de medios de pago con los que se puede gestionar de forma segura los depósitos y retiros. Los casinos autorizados por la DGOJ están comprometidos para garantizar transacciones financieras seguras, no solo por requerimiento de la ley, sino por la experiencia de juego fiable.

Métodos de pago preferidos en los casinos españoles con licencia

Dentro de la gran variedad de métodos de pago disponibles se encuentran las tarjetas de crédito Visa y Mastercard, que siguen siendo una de las formas de pago más utilizada por los españoles. Pero al sistema de pagos se le han sumado opciones novedosas que la han estado petando en la banca española, como los depósitos con Bizum.

Entre monederos electrónicos como PayPal, Skrill, MuchBetter o Apple Pay, tarjetas prepago como paysafecard y opciones de pagos diferidos como Klarna, cada uno de los métodos de pago facilita aún más tanto los depósitos, haciéndolos casos instantáneos, como los retiros que pueden llegar a verse reflejados en menos tiempo de lo habitual.

Implicaciones fiscales de las ganancias en España

Aunque el Gobierno ha tomado varias medidas para dar información sobre el juego online en España y que esta práctica pueda crear una comunidad sostenible y responsable, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) no ha permanecido ajena al incremento considerable de ingresos y servicios generados por este sector.

App móvil, catálogos de juegos divertidos, club de seguidores, chat en vivo, son algunos de los elementos que han facilitado el acceso al juego en casinos online con licencias en España, convirtiéndolo en una importante fuente de recaudación. Para evitar la desinformación se han lanzado múltiples campañas que pretender informar al contribuyente sobre sus obligaciones fiscales cuando se tiene el hábito de jugar online.

En algunos casos, las ganancias obtenidas mediante las apuestas online son ganancias patrimoniales, no derivadas de la transmisión de ningún elemento patrimonial, y, por lo tanto, deben ser declaradas en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, teniendo en cuenta si se superan o no los topes estipulados, y si se cumple o no con las condiciones para tener la obligación de declaración.

Recortes de papel con las palabars 'ilegal' y 'legal' | IGAMING

Juego limpio garantizado: auditoría y cumplimiento

Como parte de los esfuerzos que se llevan a cabo por parte de los casinos online legales en España, está la certificación de juego seguro. Cualquier operador que quiera ejercer sus labores en territorio español debe someterse a auditorias rigurosas de sus RNG, para garantizar que sus juegos no están trucados y ofrecen una experiencia de juego limpio.

Además de ser monitoreados por la DGOJ, varias entidades independientes velan por el cumplimiento de la ley de juego justo; asimismo, tanto los juegos como la variedad de métodos de pago, pasan por rigurosos controles que pretenden eliminar del mercado aquellos operadores fraudulentos que atentan contra la integridad del usuario.

Compromiso con el juego responsable

Jugar Bien es una iniciativa para jugar bien informado en España, para educar o ayudar a quienes se encuentren en una posición mucho más vulnerable. Los mejores casinos online deben incentivar el juego responsable, con iniciativas que vengan del operador y pretendan cultivar clientes conscientes y sensatos.

Como bien se estipula en sus lineamientos, Jugar Bien implica una decisión informada por parte de los casinos online con licencia en España y del jugador, quién debe ser consciente de que el único objetivo de los juegos de azar y apuestas es el entretenimiento, y que este camino debe emprenderse manteniendo el control sobre el tiempo y el dinero que se quiera gastar.

Peligros del juego sin licencia

Entrar a casinos online legales es el ideal, pero ¿cuáles son los peligros del juego sin licencia? Aunque los esfuerzos de la DGOJ por monitorear el mercado y mantener al margen la ilegalidad, todavía se pueden encontrar algunas páginas web que no cumplen con la normativa de un casino legal en España.

El mayor peligro de jugar en casinos online sin licencia es ser víctima de fraudes, tergiversación de fondos, tener problemas con Hacienda por ingresos injustificados, estafas en juegos que han sido manipulados, y ¡lo peor! La falta de respaldo, ya que, al no estar regulado, la DGOJ no puede intervenir para exigir los derechos del consumidor.

Tragaperras de bar en un casino con licencia española. | IGAMING

Sistemas de apoyo en casinos con licencia

La protección al jugador en casinos con licencia en España se ha concentrado en crear jugadores conscientes de los peligros que el juego compulsivo puede traer. Medidas de prevención son tomadas por parte de los casinos con licencias para controlar las malas conductas, con sistemas de autoevaluación, límites de depósitos y asesoramiento sobre la ludopatía.

Iniciativas como el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) que prohíbe el acceso al juego a personas que presentan conductas poco saludables, organizaciones sin ánimo de lucro, y muchas otras entidades independientes, unen esfuerzos para proteger a los grupos más vulnerables y evitar así la adicción al juego en España.

Una guía para los entusiastas de los casinos: Maximizar la experiencia

Los casinos online legales en España son un mundo por descubrir que puede traer tanto beneficios como desventajas si no se tiene información adecuada. Un casino en línea con licencia permite tener acceso a una variedad de juegos de alta tecnología, atención al cliente de primera y métodos de depósito y retiro muy populares.

Los casinos online españoles están a la vanguardia de la oferta mundial trayendo las mejores innovaciones del mundo de las apuestas para que podamos tener acceso, si así nos apetece. La negativa frente al auge de la oferta de juegos y el incremento de los ingresos de este rubro, no debe impedir la necesidad de construir y educar a un jugador bien informado.

Preguntas frecuentes

El entretenimiento saludable en casinos online con licencia en España es posible una vez se haya dado respuesta a todo tipo de preguntas muy frecuentes. Para jugar bien informado ya sea a través de la app móvil o dondequiera que ingreses, aquí te respondemos las preguntas sobre casinos en línea más seguros y habituales.

¿Son seguros los casinos online con licencia en España?

Los únicos casinos online con licencia en España son aquellos que tienen licencia. En el país la DGOJ es la encargada de otorgar dichas licencias que ratifican no solo que es un operador legal, sino que cumple con expectativas de juego responsable y saludable.

¿Cómo seleccionar un casino online legal en España?

El listado de casinos online españoles regulados es muy amplio, así que, una vez validada su fiabilidad, es momento de verificar la cantidad de juegos, variedad de métodos de pago y atención al cliente; una vez se cumpla con estos requisitos se puede considerar un buen operador para registrarse.

¿Cómo reportar problemas con un casino online regulado?

Si el problema requiere la auditoria de la DGOJ ésta estará a disposición del consumidor, siempre y cuando el casino opere legalmente en España. Se debe contactar a atención al cliente de cada operador con licencia, que suele tener varios métodos de contacto: chat en vivo, sección de preguntas frecuentes y, en ocasiones, número de teléfono.

¿Dónde verificar la licencia de un casino online español?

La normativa del juego en un casino con licencia en España es muy fácil de identificar. La DGOJ estipula que dicha información debe ser visible para todo jugador, en el apartado legal que se encuentra en la parte inferior de cada página web del operador.

¿Qué entidad regula los casinos online en España?

La Dirección General de Ordenación del Juego bajo el Ministerio de Hacienda, regula, controla y sanciona la actividad del juego y las apuestas virtuales en el país. Existen una variedad de métodos para evadir el control, pero dicha entidad se encarga de proteger al consumidor para que este siempre juegue informado y con responsabilidad.