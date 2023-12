Los mejores casinos online en España: juega en sitios fiables 2023

La regulación del juego online en España ya llevado a que hoy en día haya decenas de casinos online legales, pero ¿cómo saber cuáles son los mejores? Criterios como la oferta de juegos, compatibilidad móvil o los métodos de pago aceptados, entre otros, desempeñan un papel fundamental a la hora de seleccionarlos.

Nuestro top 10 de los mejores casinos en línea en España

Un vistazo al mercado de casinos online regulado en España

Ha pasado más de una década desde el otorgamiento de la primera licencia por parte de la Dirección General de Ordenación del Juego, el organismo regulador encargado de supervisar a los operadores en línea e intervenir en caso de irregularidades.

Durante este período el mercado ha ido al alza, contando hoy en día con decenas de casinos online con licencia en España, que cumplen con los criterios de transparencia y fiabilidad absoluta, una tendencia que sigue manteniéndose y el entorno seguro creado como consecuencia de la legalización resulta cada vez más atractivo para empresas con gran presencia internacional.

Al mismo tiempo algunos de los mejores casinos online seguros son operados por empresas con capital 100% español, en la gran mayoría se trata de compañías que han ampliado sus negocios de salas de juego presenciales lanzando plataformas virtuales y adaptándose a la competencia y la demanda actual.

Marco legal y regulación del juego online

El año 2011 marcó un significativo cambio en la situación legal en materia de juego online. La Ley 13/2011 de 27 de mayo puso los fundamentos de la regulación de los operadores online, abarcando, entre otras cuestiones, la actividad de las casas de apuestas y los casinos online españoles.

Martillo de juez, simbolizando la legalidad de los casinos online españoles | IGAMING

La nueva ley estableció como autoridad reguladora estatal la Dirección General de Ordenación del Juego, vinculada al Ministerio de Consumo, que a partir de ese momento sería la entidad que tendría la responsabilidad de efectuar la evaluación de las solicitudes de licencias y la autorización de los casinos online fiables en España.

Además de la autorización y la supervisión de los actores en el mercado de juego regulado, la DGOJ tiene facultades de intervenir en casos de disputas entre los operadores y sus clientes, lo que se traduce en una garantía de protección y arbitraje imparcial para ambas partes.

A pesar de que sea el único organismo que otorga las licencias españolas, en el proceso de homologación la Dirección General de Ordenación del Juego colabora con varias organizaciones: empresas de auditoría externa del software, organizaciones que promueven el juego responsable y otras entidades especializadas en áreas relevantes.

Criterios de evaluación y criba de los mejores casinos online

El criterio primordial para posicionar un casino en línea entre los mejores es su legalidad, es decir, la autorización por parte de la DGOJ, manifestada a través de las licencias generales y singulares pertinentes. Por muy buena oferta que tenga un operador sin licencia española, no puede encontrar su sitio entre los mejor valorados si no opera legalmente en nuestro país.

El resto de las características, como la oferta de juego, la compatibilidad móvil, los bonos y promociones, los métodos de pago aceptados o la atención al cliente son aspectos a los que cada jugador puede darles distinta importancia, por lo tanto, el top 10 de páginas de casino online reúne operadores que ofrecen la mejor combinación y equilibrio entre dichas características.

El proceso de análisis y selección incluye rigurosas pruebas llevadas a cabo por expertos con muchos años de experiencia y profundos conocimientos en la materia de juegos de azar. De esta forma, tras varias etapas de criba, la lista final alberga los mejores casinos online en España.

Seguridad y licencias

La seguridad a la hora de jugar en casinos en línea suele asociarse con la protección de los datos personales y financieros, sin embargo, contar con el respaldo de la autoridad reguladora no es de menor importancia cuando pensamos en esta característica y eso solo es posible si el operador figura como autorizado en la página del organismo supervisor.

Un casino español fiable garantiza la seguridad técnica utilizando certificados de encriptación SSL, software antivirus y otras tecnologías avanzadas para eliminar las posibilidades de intervenciones malintencionadas. En cuanto a la legalidad, una consulta del registro de la DGOJ basta para resolver las dudas sobre este aspecto.

Selección de juegos y proveedores de software populares

El catálogo de juegos de los casinos online españoles se compone de cientos y en muchos casos de miles de títulos populares creados por los mejores proveedores de software de casino online seguro como Playtech, Evolution, Microgaming, NetEnt, entre otros. Los repertorios están dominados por las tragaperras, pero también hay una gran variedad de ruletas, juegos de cartas como el blackjack, bingo, entre otras variaciones.

Tragaperras para todos los gustos

Las hay de todos los tipos en los casinos online de España: slots clásicas, con bote, vídeo tragaperras, con diseños y funciones simplificados o, al contrario, repletas de características especiales y con animaciones fascinantes, como las slots Fire Blaze, Megaways, Cash Collect, Drops&Wins, entre otras.

Ruleta online clásica y moderna

La ruleta es tal vez el juego que mayor evolución está mostrando. A los primeros títulos sacados por proveedores como Playtech y Microgaming, actualmente se han unido versiones de ruleta con multiplicadores, con minijuegos incorporados dentro del juego principal e incluso con jackpots, por no olvidar las ruletas híbridas con imágenes de video grabadas de crupieres virtuales.

Blackjack para los amantes de las estrategias

Por motivos legales, a diferencia de la ruleta en vivo, el blackjack en España solo está disponible en versión con software automático. No obstante, las variantes ofrecidas son lo suficientemente interesantes para compensar la carencia de blackjack en vivo, contando con una multitud de opciones para hacer apuestas laterales y otras funciones ventajosas para el jugador.

Casino en vivo

La oferta de casino en directo consiste en ruleta en vivo y algunos live shows en forma de tragaperras como el Tesoro de Gonzo o Buffalo Blitz Live. El motivo de esta escasez son las restricciones que la legislación española contempla y que los casinos online fiables en España están obligados a cumplir.

Otros juegos de casino

Dejando de lado los clásicos de casino, hay un montón de otros juegos interesantes como bingo online, vídeo bingo, tarjetas de rascar online, keno, vídeo póker, entre otros. Hay operadores que apuestan por lo más tradicional, pero la gran mayoría incluyen en su oferta de juegos al menos uno de estos adicionales.

Apps de casino para móviles

Los dispositivos móviles se han convertidos en extensiones de nuestras manos y los casinos online han tenido que adaptarse a las nuevas tendencias digitales. Todos los operadores han optimizado sus plataformas para un fácil acceso desde el navegador de cualquier aparato móvil.

Mano de una persona a punto de tocar la pantalla de un móvil para buscar los mejores casinos online. | IGAMING

Algunos, incluso, han desarrollado aplicaciones descargables para iOS y Android, con las cuales jugar en un casino móvil en España se hace todavía más fácil y accesible. Para una mayor seguridad, siempre es recomendable descargarlas desde las páginas oficiales de los operadores.

Bonos y promociones en los casinos fiables

La oferta de bonos y promociones, como todas las demás características, varía de un casino a otro, pero lo seguro es que no hay operadores que no tengan bonificaciones, puesto que éstas forman una parte fundamental de su estrategia de marketing.

A pesar de que en 2020 fuese restringida la oferta de bonos de bienvenida, existen montones de otras promociones, muchas de ellas dedicadas a un tipo de juego en particular>, como los torneos de slots, los bonos de giros gratis, las oferta para ruleta en vivo o las bonificaciones para jugar al blackjack.

Sea cual sea la promoción, de los bonos de los mejores casinos online en España solo pueden beneficiarse los clientes que lleven al menos 30 días registrados y con cuentas debidamente verificadas. Se trata de una condición estipulada por el RD 958/2020 y que todos los casinos con licencia de la DGOJ cumplen a rajatabla.

Jugar con un bono de casino no significa jugar con dinero gratis en absoluto. Todas las ofertas vienen con términos y condiciones imprescindibles de cumplir para poder convertir la bonificación en dinero real y retirar las posibles ganancias generadas con él.

Entre las condiciones más importantes están el depósito mínimo requerido, los requisitos de apuesta, la validez, los métodos de pago excluidos de la promoción, los juegos válidos para jugar con el bono, entre otras. También es de crucial importancia la contribución de los distintos juegos a la hora de cumplir el rollover.

Depósitos y retiradas: pagos rápidos y seguros

Los casinos online siguen estrictos protocolos de seguridad, por lo tanto, las transacciones financieras al y del casino solo están disponibles para usuarios registrados y con cuentas verificadas. Al no haber realizado la verificación de la identidad, el cliente suele disponer de límites de depósito reducidos al 150€.

Existen asimismo límites de ingreso máximos establecidos por ley que tienen como objetivo prevenir la adicción al juego y minimizar el riesgo de problemas económicos a raíz del juego compulsivo. Estos topes máximos son 600€ al día, 1.500€ a la semana y 3.000€ al mes.

Tanto para depositar como para retirar dinero del casino, las formas de pago son de lo más populares y no difieren de los medios que solemos utilizar a la hora de hacer compras por internet. Abarcan desde tarjetas bancarias y monederos electrónicos hasta tarjetas de prepago y, por supuesto, hay casinos online con Bizum.

Los métodos de pago más populares en los casinos online españoles

No cabe duda de que Bizum y las tarjetas Visa y Mastercard son los métodos de pago preferidos por los jugadores en los casinos españoles. Son opciones de uso fácil y ampliamente aceptadas, sin embargo, mientras que las tarjetas bancarias pueden utilizarse tanto para depósitos como para retiros, Bizum solo permite realizar transacciones al casino.

Los monederos electrónicos PayPal y Skrill y las tarjetas prepago paysafecard también disfrutan de gran popularidad y son la elección predilecta de aquellos jugadores que buscan el máximo grado de confidencialidad. Por otro lado, Apple Pay y MuchBetter son medios de pago adaptados en especial para dispositivos móviles.

Comisiones e impuestos sobre las ganancias

Los casinos online no suelen cobrar comisiones por hacer depósitos y retiradas. Aun así, los distintos medios de pago tienen condiciones de uso distintas, por lo cual, es posible que apliquen sus tarifas para algunas operaciones. Estas condiciones suelen especificarse en el contrato con la empresa operadora del medio de pago.

Bolígrafo, papeles y una calculadora preparada para calcular la base impositiva de ingresos provenientes de casinos online en España | IGAMING

Uno de los principales objetivos de la regulación del juego ha sido la recaudación de impuestos de esta actividad, por lo cual, tanto los operadores como los jugadores deben aportar lo que les corresponde, en función de los ingresos obtenidos a lo largo del período fiscal.

En el caso de los clientes de los casinos online en España, tributan en el IRPF las ganancias que superen los 1.600€ o los 1.000€, cuando existe la obligación a declarar por rendimientos del trabajo. Esta base se determina restando las pérdidas del total de ganancias obtenidas durante el período fiscal.

Pagos justos y auditoría del RTP

Tanto los mejores casinos online españoles como todos los demás operadores legales están obligados a someterse a auditorías externas del software, es decir, una empresa independiente analiza y certifica la honestidad de los resultados y la devolución de las ganancias representada por el porcentaje de RTP.

Estas compañías, entre las cuales están eCOGRA, iTech Labs y GLI trabajan en colaboración con la Dirección General de Ordenación del Juego y realizan rigurosas pruebas para determinar la tasa de pagos de cada juego, conocida como RTP, que, a su vez, es una indicación de la parte de las apuestas que teóricamente volvería al jugador en forma de ganancias.

Los mejores casinos online apuestan por el juego responsable

La línea entre la diversión que prometen los casinos online y la pesadilla de la ludopatía es muy fina, por lo cual la DGOJ, junto con organizaciones de ayuda y apoyo a personas afectadas y sus familias, abogan por un juego responsable y lanzan iniciativas para concienciar a los jugadores sobre los riesgos del juego descontrolado.

Como parte de las medidas contra la adicción al juego, los casinos en línea regulados están obligados a proporcionar herramientas de autoevaluación y autoexclusión temporal o permanente, así como a contar en su sitio web con enlaces a organizaciones especializadas en el tratamiento de conductas compulsivas relacionadas con el juego.

Los riesgos de jugar en casinos online ilegales

Cabe dar algunas aclaraciones sobre la definición de los casinos online ilegales. En este sentido hay dos tipos de operadores: no regulados en absoluto y regulados por entidades supervisoras de otros países, pero sin licencia española. Consultar la autorización del operador en la página de la DGOJ es crucial para evitarlos.

Señales con signos de exclamación advirtiendo de los riesgos al jugar en casinos online sin licencia. | IGAMING

Los casinos no regulados por ninguna autoridad pueden ser un auténtico peligro, ya que no se rigen por ninguna normativa y se permiten ofrecer juegos no certificados, se resisten a pagar las ganancias conseguidas, no garantizan la protección de los datos de sus clientes, entre otras irregularidades.

El mayor de los riesgos que corren al optar por casinos en línea sin licencia española es la carencia de protección suficiente del usuario en caso de acciones arbitrarias. Aunque el casino en sí cumpla con los requisitos de la autoridad reguladora correspondiente, en muchos casos estos difieren de los criterios de seguridad establecidos por la ley española.

Atención al cliente accesible y eficiente

Los casinos online españoles regulados se comprometen con la transparencia en todos los sentidos, por lo tanto, ponen a disposición de sus usuarios varias vías de contacto con sus centros de atención al cliente para así asegurar que los jugadores encontrarán la respuesta de todas sus dudas o inconvenientes.

De acuerdo con los requisitos de la autoridad reguladora española, los operadores tienen que asegurar atención al cliente en español para garantizar una mayor eficiencia y mejor servicio para los residentes en España. Esta condición es aplicable a todos los medios de contacto: teléfono, chat en vivo, correo electrónico, entre otros.

Cómo empezar a jugar en casino online fiable

Hemos visto cuáles son los componentes fundamentales de los mejores casinos online en España, empezando por la licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego y repasando otros aspectos cruciales como la oferta de juegos, la compatibilidad con dispositivos móviles, la diversidad de medios de pago, etc.

Encontrar la combinación conveniente entre todos ellos es la clave para empezar a jugar por dinero real de manera segura y gratificante. El proceso siempre debe empezar con averiguar si el casino opera de manera legal en España.

Lo siguiente sería abrir una cuenta, verificar la identidad, realizar un depósito para generar saldo con el que apostar y nunca olvidar de jugar con responsabilidad y autoevaluar la conducta para detectar cualquier indicio de efectos negativos.

Preguntas frecuentes sobre los mejores casinos en línea españoles

Dedicamos la sección final de esta página a algunas preguntas frecuentes que suelen surgir a la hora de buscar casinos en España que no sean una estafa. Las respondemos proporcionando la información esencial para resolver todas las dudas.

¿Cuáles son los casinos online mejor valorados en España?

Los mejores casinos online hay que buscarlos entre los operadores con licencias de la DGOJ. Asimismo, los casinos mejor calificados en el ranking de operadores top albergan amplias selecciones de juegos, son compatibles con móviles y aceptan medios de pago seguros.

¿Cómo se pueden seleccionar casinos online fiables en España?

La manera infalible de identificar casinos online de fiar es visitar la página de la Dirección General de Ordenación del Juego y comprobar si el operador cuenta con las licencias necesarias para operar de manera legal en territorio español.

¿Cómo se realizan los depósitos y retiros en los casinos en línea de España?

La variedad de métodos de pago aceptados por los casinos virtuales en España permite utilizar tarjetas bancarias, monederos electrónicos, medios de prepago, así como formas de pago para móviles como Bizum, Apple Pay o MuchBetter. Todos seguros y aprobados.

¿Cuáles son los juegos más populares en los casinos online españoles?

Sin duda, la gama de juegos en los casinos españoles está dominada por la tragaperras, que destacan por la mayor diversidad y popularidad entre los jugadores. Inmediatamente después se posicionan la ruleta, el blackjack y el vídeo bingo.