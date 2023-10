La calculadora de Alcaraz para volver a ser el número 1

El murciano tiene un cuadro más asequible que Djokovic en el último Masters 1.000 de la temporada Carlos Alcaraz quiere arrebatarle este año el título de número 1 al serbio

El último Masters 1.000 de la temporada se disputará la semana próxima. Será el regreso a las pistas de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, que reanudarán la lucha por acabar en el primer puesto del ranking ATP de 2023.

Ahora mismo, en la Race ATP, les separan 490 puntos, por lo que el murciano recuperará el número 1 si gana el torneo y el serbio no llega a la final. En el caso de llegar a la final y no ganarla, necesita que el serbio no alcance los cuartos de final.

Esos son los dos escenarios que se presentan en París-Bercy, donde solo se podrán enfrentar en la final al ser los principales cabezas de serie y Djokovic tendrá un cuadro más complicado que el de El Palmar.

Debut en segunda ronda

El murciano, que debutará en segunda ronda el martes o el miércoles ante el francés Alexandre Muller o el británico Cameron Norrie, tiene un camino más asequible hasta la final que el serbio, que se puede encontrar en su trayectoria con jugadores en un gran estado de forma como Ben Shelton, Holger Rune y Jannik Sinner.

Por su parte, el de El Palmar tendría una tercera ronda (octavos de final) donde Karen Kachanov, quien ayer perdió en las semifinales de Viena ante el ruso Daniil Medvedev, aparece como el jugador con mejor clasificación.