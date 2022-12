Borja Iglesias, un doble golpe para el Atlético con la vista puesta en la Selección

En Betfair, que el Atlético juegue en Champions la próxima temporada genera una probabilidad mucho más alta a que lo haga el Betis Después de no ir convocado al Mundial, Borja Iglesias podría ser el fichaje bomba del Atlético y quizá así llamar la atención de la selección para el futuro

El mercado invernal suele tener reservados grandes movimientos que generan importante ruido mediático. El de Borja Iglesias y el Atlético de Madrid podría ser uno de ellos. Con su potencial fichaje el Atlético de Madrid mataría varios pájaros de un mismo tiro.

El primero y fundamental, el de incorporar a un jugador que está en racha: 8 goles y tres asistencias antes del parón hablan de uno de los mejores delanteros de LaLiga. Sucede, además, que en esta temporada irregular, los colchoneros no están en las mejores condiciones para soñar con acabar entre los cuatro primeros. El equipo se fue al parón 5º con 24 puntos, los mismos que el 6º clasificado, un Betis que también sueña con meterse entre los cuatro primeros. La misión de uno y otro se vería notablemente modificada si Iglesias acaba portando la rojiblanca y no le verdiblanca.

Según los pronósticos de Betfair, que el Betis termine entre los cuatro primeros en LaLiga se paga a 4.2€ por euro apostado mientras que hay mucha más fe en que lo haga el Atlético que cotiza a 1.3€ por euro apostado y eso que ahora mismo ambos equipos tienen los mismos puntos en LaLiga. Una motivación más para Borja es confiar en jugar en la Champions la próxima temporada y los apostantes tienen claro que hay más opciones de hacerlo con el club del Metropolitano.

El cebo del Betis

Claro que, puestos a buscar motivaciones, el Betis ofrece una a Iglesias que esta temporada no estaría a disposición del Atlético: la de pelear un título europeo. Según los pronósticos de Betfair, que el Betis gane la Europa League se paga a 15€ por euro apostado y está posicionado entre los ocho mejores clubes de la competición. Aunque el Betis se logró clasificar a los dieciseisavos de la Europa League, el último partido de liga lo perdió ante el Valencia. Luego tuvo una gira en Sudamérica para el olvido, en la que encajo 10 goles en 3 partidos. Finalmente retomó el camino ante el Manchester United, y ahora recibe al Athletic, equipo que marcha muy bien con racha de victorias, sumando siete. Pellegrini sabe que no lo tiene fácil y Borja será de nuevo clave en su ataque.

España en el horizonte

El que fuera futbolista del Espanyol, que recaló en el Betis a cambio de 28 millones de euros, sigue con la espinita clavada de no haber sido convocado para el Mundial de Qatar pese a haber anotado 8 goles y repartido tres asistencias en los 17 partidos que ha disputado esta temporada. El salto al Atlético podría acabar de darle el escaparate y nombre mediático para retornar a la selección no como un futbolista ocasional, sino quizá como una de las piezas clave en la nueva ‘Roja’.

Ésta es una de las razones por las que Iglesias estaría dispuesto a recalar en el Atlético. Para ver si así Luis de la Fuente le tiene en cuenta ahora que se ha puesto al frente de la Selección. El delantero del Betis era uno de los jugadores más solicitados por la afición española para el Mundial y ahora admite que no ha charlado con el nuevo seleccionador. Borja Iglesias ha afirmado que "no ha hablado" con Luis de la Fuente desde que éste es seleccionador español de fútbol, ha considerado que tiene "las mismas posibilidades" de ir convocado ahora que en la anterior etapa y le ha deseado "lo mejor" al seleccionador entrante y al saliente. Palabras de prudencia que no ocultan la ambición del Panda por formar parte de la hornada que competirá por la Nations League el verano que viene.

Entre tanto, el propio Borja prefiera mantenerse al margen de todo. “Estoy muy feliz. Con ganas de más, de seguir creciendo. Estoy orgulloso del trabajo, sobre todo de mis compañeros y del club. Creo que hemos dado un pasito hacia adelante y ojalá podamos seguir dando más", comentó recientemente al tiempo que admitió que no ha seguido mucho el Mundial más allá de los partidos de España. Dice el Panda que vio "la final y poco más" y ha indicado que le gustaría ver en LaLiga al argentino Leo Messi y al francés Kylian Mbappé: "Siempre que la Liga cuente con grandes jugadores como son ellos, es fantástico para todos".

Pendientes de Joao Félix

No obstante, el conjunto rojiblanco sólo se lanzará a por él si, al igual que Cunha, Joao Félix termina abandonando el equipo en el mercado invernal. Además, el Atlético de Madrid deberá alcanzar un acuerdo con el Betis por Borja Iglesias ya que, en ningún caso, abonará su cláusula, que es de 120 millones de euros.

Si bien el club sevillano no pondrá facilidades a su salida, y menos en el mercado invernal, la voluntad del futbolista podría jugar a favor de su desembarco en el Wanda Metropolitano. Eso sí, el Betis no traspasará a Borja Iglesias al Atlético de Madrid si no es por una cantidad cercana a los 50 millones. El asunto es enrevesado. Carne de culebrón invernal.