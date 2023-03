La Inteligencia Artificial llega a WhatsApp, aunque de forma limitada

Se podrá seleccionar texto de las imágenes Sin embargo, la función solo estará disponible para iPhone actualizados a iOS 16

WABetaInfo ha publicación una información muy interesante durante las últimas horas acerca de la llegada de la Inteligencia Artificial a WhatsApp. Si bien se rumoreaba desde hace meses, finalmente se confirma el desembarco de esta tecnología a la aplicación de mensajería más utilizada a día de hoy en todo el mundo. Eso sí, la IA que se implantará será de forma limitada y solo unos pocos afortunados podrán hacer uso de ella.

Seleccionar texto de una imagen de WhatsApp

El objetivo de esta actualización es poder seleccionar texto a partir de una imagen desde WhatsApp, para ahorrar el proceso de transcripción. Sin embargo, esta función tiene truco, dado que solo estará disponible en los iPhone que admitan iOS 16 y se encuentren instalados. ¿Cuál es la razón para limitar la tecnología?

La Inteligencia Artificial que aterriza en WhatsApp no llegará de forma nativa, sino que la app aprovechará la API de selección de texto que viene incluida de forma nativa en el sistema operativo iOS 16. Por esta razón, si tienes Android no podrás hacer uso de esta novedad; y tampoco si eres usuario iOS pero no has actualizado a la versión .16.