Cómo conectarte a WhatsApp Web sin escanear el código QR

¿Sabías que no es imprescindible usar código QR para conectarte? Una vez introduces el código QR, no necesitarás hacerlo más veces salvo que cierres sesión

Sabemos lo molesto que es tener que escanear el código QR para acceder a tu cuenta de WhatsApp en la versión web. Este es el principal motivo por el que muchos usuarios buscan un método alternativo para iniciar sesión sin tener que capturar el citado QR. Sin embargo, no existe una forma diferente de entrar a tu perfil. La única forma de no capturar el código más de una vez es dejando abierta tu sesión en todo momento, pero claro, escaneándolo al menos en una ocasión.

Cómo se activa WhatsApp Web y cuándo no se necesita QR

WhatsApp Web es una versión para ordenadores que te permite entablar contacto con tus familiares y amigos sin recurrir al teléfono móvil. Para utilizarlo, necesitas que ambos dispositivos estén conectados en la misma red Wi-Fi y escanear un código QR que se encuentra en la página https://web.whatsapp.com/.

Ahora bien, cuando hayas vinculado el móvil y WhatsApp Web escaneando el QR, si no inicias sesión no necesitarás volver a seguir estos pasos. Además, desde hace varios meses, la aplicación no requiere que tu móvil esté conectado en la misma red para que funcione la versión Web.

En resumen, el código QR no será necesario en WhatsApp Web a partir de que lo hayas vinculado por primera vez, y hasta que cierres sesión de forma manual (o borrando la caché).