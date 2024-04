Este ha sido el discurso íntegro de Pedro Sánchez

El pasado 24 de abril Pedro Sánchez anunció, a través de una carta abierta a la ciudadanía que necesitaba 5 días para meditar si continuaba ejerciendo su cargo como presidente del Gobierno tras la investigación judicial, iniciada por la derecha, a su esposa Begoña Gómez por tráfico de influencias.

Hoy, lunes 29 de abril hemos conocido que Pedro Sánchez ha decidido seguir al frente de la presidencia del Gobierno de España. Estas han sido las palabras con las que ha dado a conocer su decisión a los ciudadanos españoles:

"Como saben el pasado miércoles escribí una carta a la ciudadanía, planteaba si merecía la pena resistir al acoso a que está sometida mi familia (...) Hoy tengo la respuesta clara: si aceptamos como sociedad que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entones no merece la pena".

"Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que más quiere y respeta".

"Sé que la carta que envié pudo desconcertar, porque no responde a un cálculo político. Es cierto. He mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible".

"Sea cual sea nuestro oficio vivimos en una sociedad en que se exige mantener la marcha a toda costa, pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir por dónde podemos caminar (...) O decimos ¡basta!, o esta degradación de la vida pública nos condenará como país".

"Esto no es una cuestión ideológica, es respeto, dignidad, principios que van más allá de las opiniones políticas (...) Tiene que ver con las reglas del juego. Si consentimos que los bulos dirijan el sistema político, que los acusados tengan que demostrar su inocencia, que la mujer tenga que volver al ámbito doméstico, habremos hecho un daño irreparable a la democracia".

"La pregunta es sencilla: ¿queremos esto para España? Mi mujer y yo sabemos que la campaña de descrédito no parará, pero no es lo más relevante, podemos con ella. Lo importante es agradecer de corazón las muestras de solidaridad y empatía recibidas, de todos los ámbitos sociales. En especial a mi querido Partido Socialista".

"Gracias a esa movilización social, que ha influido en mi decisión, comparto lo que he decidido, he informado al jefe del Estado: he decidido seguir, con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno".