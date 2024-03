Dani Alves sale de la cárcel tras pagar un millón de fianza: última hora y reacciones en directo

Dinorah Santana, exmujer de Dani Alves, contundente tras concederle la libertad provisional

Tras conocer que se le ha concedido la libertad provisional, Dinorah Santana, la exmujer de Dani Alves, se ha mostrado muy enfadada con la decisión: "Hay ocasiones en las que tendrás que compartir la mesa con Judas, sin que eso te quite la paz. Bueno, yo hoy", ha escrito en una historia de Instagram.

"Yo lo que quiero es que me deje en paz y que deje a los niños en paz. Que arregle él su vida. Cuánto antes salga de la cárcel mejor vivirán mis hijos. Imaginar que tu padre puede ser un violador no es fácil (...) Había un grupo de WhatsApp con unos de prensa, y entre ellos los abogados. Me pasaban por este grupo lo que tenía que decir", declaró hace cinco meses.