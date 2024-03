Dinorah Santana, exmujer de Dani Alves, contundente tras concederle la libertad provisional

Hace un mes que la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona condenó al futbolista Dani Alves a cuatro años y seis meses de prisión por agredir sexualmente a una joven de 23 años. Los hechos ocurrieron en los lavabos de la zona VIP de la discoteca Sutton de Barcelona, la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2022.

El pasado martes 19, la Audiencia de Barcelona celebró una vista para decidir si el brasileño podía salir de la cárcel. Tras los argumentos presentados, el Tribunal le ha concedido la libertad al exjugador de fútbol si paga una fianza de un millón de euros.

Aunque se especulaba que el padre de Neymar le iba a ofrecer ese dineral, el brasileño se ha desvinculado: "Es una situación diferente, la justicia ya se ha pronunciado".

Por tanto, el exfutbolista no pudo depositar el viernes el millón de euros de fianza, por lo que se ha visto obligado a permanecer en prisión, mínimo, durante todo el fin de semana. El lunes reabrirá la oficina de la Audiencia de Barcelona para las consignaciones económicas.

Tras conocer que se le ha concedido la libertad provisional, Dinorah Santana, la exmujer de Dani Alves, se ha mostrado muy enfadada con la decisión: "Hay ocasiones en las que tendrás que compartir la mesa con Judas, sin que eso te quite la paz. Bueno, yo hoy", ha escrito en una historia de Instagram.

La que fue representante del brasileño empezó defendiéndole a capa y espada y aseguraba creer en su "inocencia al 100%". Sin embargo, a los pocos meses todo cambió y declaró sentirse utilizada, incluso ha llegado a tomar medidas legales contra el acusado.

"Yo lo que quiero es que me deje en paz y que deje a los niños en paz. Que arregle él su vida. Cuánto antes salga de la cárcel mejor vivirán mis hijos. Imaginar que tu padre puede ser un violador no es fácil (...) Había un grupo de WhatsApp con unos de prensa, y entre ellos los abogados. Me pasaban por este grupo lo que tenía que decir", declaró hace cinco meses.