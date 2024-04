Así era el mote de 3 palabras con el que bautizaron al príncipe Guillermo

La casa real británica atraviesa uno de sus momentos más complicados. La princesa de Gales, Kate Middleton, anunciaba hace unas semanas que padecía cáncer y que había comenzado su tratamiento de quimioterapia.

El príncipe Guillermo está centrado en apoyarla, así como ha hecho hasta que la noticia fue pública.

En estos momentos, los medios británicos han sacado a la luz el apodo que tenía el príncipe Guillermo, y que enfadó a la Corona de Reino Unido. El heredero al trono se encuentra al frente de la agenda real, puesto que su padre, el rey Carlos III, también está siendo tratado por un cáncer de próstata. Antes de conocerse la enfermedad de su mujer, la prensa cuestionaba las ausencias del príncipe en los actos públicos.

Normalmente, los miembros de las Casas Reales reciben otros nombres o sobre nombres, además de los populares títulos que ostentan. No obstante, hay otras casas que aprovechan para ponerse un apodo divertido. Alguno de ellos permanecen al entorno familiar y no se conocen públicamente, pero otros acaban revelándose.

Mike Tindall, marido de Zaran Tindall, la sobrina del rey Carlos y prima del príncipe Guillermo, ha sacado a la luz el apodo con el que conocían al príncipe de Gales: "Para el Príncipe de Gales, es conocido como '0ne Pint Willy'", expresaba en aquella entrevista.

El apodo se traduce como "Guille, una pinta", refiriéndose a la popular cerveza de medio litro. Durante la entrevista con 'The Mirror', también estaba presente Zaran, quien quiso dejar claro que ella no había tenido nada que ver. "Dios mío. Estás en muchos problemas".

En la actualidad, el príncipe Guillermo se ha encontrado con el entrevistador de aquella entrevista, y le ha recordado las palabras que expresó el marido de su prima. "Fuiste tú quien le sacó los apodos; se disculpó conmigo por eso. Cuando lo vi, dije Mike, cuando dices que no vas a mencionar a tus apodos no significa que menciones el mío, no es justo", expresaba el príncipe de Gales.