Lluvia de críticas para Toñi Moreno por sus palabras a una mujer maltratada: "O se denuncia o se calla para el resto de la vida"

Tras el último escándalo de Toñi Moreno, una de las periodistas más aclamadas en la televisión andaluza con carrera en RTVE y Mediaset, ha vuelto a Canal Sur donde presenta formatos como 'Gente Maravillosa' y 'Hoy en día', donde entrevistó a una tiktoker americana e insinuó que estaba gorda en pleno directo.

Las redes estallaron después de que en el programa Toñi, nada más empezar la entrevista le dijera a la tiktokter: "Bella, ¿te has metido un filtro? Dime la verdad?". La chica sonrió, pero Toñi no pilló la indirecta y siguió con los comentarios: "está mucho más delgada" y añadió: "¿o son las lentejas con chorizo, que te has comido muchos platos?".

Después de la entrevista un vídeo de Bella, la tiktoker estadounidense, llorando se hizo viral en redes y los comentarios que acusaban a la presentadora de gordófoba no tardaron en llegar: "¿Quién os cae peor Paz Padilla o Toñi Moreno?" decía uno de los usuarios.

¿Quién os cae peor: Paz Padilla o Toñi Moreno? pic.twitter.com/3Kq7eRA9qR — El marido que te estás perdiendo (@juandeque) January 24, 2024

A primera hora de la mañana, Toñi Moreno escribió un tuit que era más una justificación que una disculpa pública: "como no pudo ser de otra manera , ayer le pedí disculpas personales a Bella. Fue un comentario desafortunado, y no me expresé bien. Siento haberle hecho daño ,y por supuesto no hubo intención. Soy la misma que defendió a una chica atacada por sobrepeso en GM".

Las redes tiran de archivo

Pero las disculpas de Toñi Moreno no fueron suficiente para los internautas, que no han dudado en tirar de archivo para remontarse a una grabación de Toñi Moreno en el programa 'Entre Todos' que estuvo en emisión diaria desde agosto de 2013 a julio de 2014. En uno de esos programas Toñi Moreno hablaba con una madre soltera que se había separado. La presentadora le hablaba del amor cuando la joven le soltó: "cuando una persona te pega..."

Y lejos de darle apoyo Toñi Moreno le espetó: "Estas cosas no las podemos decir así...Cuando pasa una cosa como esa o se denuncia o se calla para el resto de la vida".

La gente: UH, NO ME ESPERABA ESTO DE TOÑI MORENO.



Amores, palabras textuales de Toñi Moreno en la TV pública a una mujer maltratada: "Cuando pasa una cosa como esa o se denuncia o se calla para el resto de la vida" https://t.co/MHjaB7MEke pic.twitter.com/lKsZwj2ynu — Grego (@grepercel) January 24, 2024

La polémica está servida con Toñi Moreno que para los cibernautas de X no es "una persona tan maravillosa"