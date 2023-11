La DGT se pronuncia sobre hacer esto en una rotonda: multas de hasta 500 euros

Desde su comienzo, las rotondas son unos de los elementos de tráfico más conflictivos De hecho, es uno de los puntos donde se producen más siniestros y la Dirección General de Tráfico quiere acabar con ello

Desde su comienzo, las rotondas son unos de los elementos de tráfico más conflictivos. De hecho, es uno de los puntos donde se producen más siniestros y la Dirección General de Tráfico quiere acabar con ello. Las glorietas serán uno de los focos del organismo, que ha recordado las infracciones más comunes y su sanción.

"Uno de cada tres conductores implicados en siniestros en glorietas cometían alguna infracción, principalmente no respetar la prioridad, la velocidad excesiva y no mantener la distancia de seguridad", explicaba la DGT en una nota informativa. En caso de que estos tres puntos no se tengan en cuenta, el conductor puede ser sancionado.

El incidente que más se repite, según apunta la Dirección General de Tráfico, es no respetar la prioridad en las rotondas. Según dicta la normativa, los vehículos que circulan por dentro tienen la prioridad sobre los que deben entrar, siempre que una señal, semáforo, marca vial o agente de tráfico no ordenen lo contrario. No respetar esta norma supone una sanción de 200 euros y cuatro puntos del carné de conducir.

Además, la DGT recuerda que abandonar la rotonda desde el carril interior, cruzándose delante de otros vehículos, puede resultar una imprudencia con grave peligro para los demás. Finalmente, el exceso de velocidad puede suponer una sanción de 500 euros y cuatro puntos del carné.