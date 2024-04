Así ha cambiado la vida de Simon Baker, protagonista de 'El Mentalista'

'El Mentalista' fue una serie de ficción que se estrenó en la cadena de televisión CBS en 2008. La exitosa producción supuso un éxito en todo el mundo, alcanzando las siete temporadas y 151 episodios en emisión. La popularidad de este producto televisivo no puede entenderse sin su protagonista, Patrick Jane, un psíquico que aparece en la televisión y debe enfrentarse a un asesino en serie.

El papel estaba interpretado por el actor Simon Baker. El intérprete australiano llegó a dirigir también cinco episodios, y la fama que le otorgó la serie le permitió conseguir otros proyectos en cine y televisión como 'El diablo se viste de Prada', 'Aprendiendo a vivir' o 'El Guardián'.

El actor australiano consiguió dos nominaciones a los Globos de Oro por su interpretación de Patrick Jane, siendo 'El Mentalista' el mejor papel de su trayectoria cinematográfica. Desde que terminó la serie, ha bajado progresivamente sus trabajos. Ha aparecido en tres películas como 'Breath', 'Here and Now', y 'High Ground'.

Durante una entrevista para la CBS en 2022, Baker explicó que parte de su inactividad se debe a la edad y a que ha perdido ambición por trabajar. "Tengo poco más de 50 años, así que tengo una actitud y una perspectiva diferente sobre las cosas. Pude trabajar de manera bastante consistente cuando era un actor más joven. Ahora no tengo tanta hambre de trabajo, así que soy un poco más selectivo con el tipo de historias en las que quiero participar", señalaba.