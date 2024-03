El papel que cambió la vida de Pablo Pascal: "Tenía menos de siete dólares en el banco"

Pedro Pascal es una de las figuras más polifaceticas del cine, su abanico de interpretaciones varía desde un hábil príncipe sureño en 'Juego de tronos' a un guerrero intergaláctico en 'The Mandalorian', sin olvidar su papel como agente de FBI en 'El Mentalista', trabajar para la DEA en 'Narcos' y sobrevivir a un apocalipsis zombie en 'The last of us'.

El actor tiene a su público acostumbrado a la versatilidad, pero antes de convertirse en un actor cotizado, el chileno estuvo a punto de tirar la toalla. Antes de su primer trabajo apenas tenía dinero para pasar el mes.

A finales de la década de los noventa, Pedro Pascal, que todavía se llamaba artísticamente por su primer apellido, Pedro Balmaceda, apareció en el primer capítulo de la cuarta temporada de 'Buffy, cazavampiros'.

En su primer cameo interpretó a Eddie, un estudiante de la universidad que era muy amigo de Buffy que, efectivamente, acaba convirtiéndose en vampiro. Que él apareció en la serie no era ningún secreto pero lo que no se sabía era la importancia que tendría en su carrera profesional y cómo cambió su vida. En una entrevista para Entertainment Tonight, Pascal habló claramente de sus inicios:

“Mi etapa inicial duró unos 15 años. Estamos hablando de poder ir al médico cuando estaba enfermo, operarme, pagar el alquiler”, contextualiza Pascal, antes de soltar el dato: “Tenía menos de siete dólares en el banco y me llegó un pago residual de 'Buffy, cazavampiros' y me salvó. Esa es literalmente la razón por la que me pude quedar en Hollywood y no tuve que tirar la toalla”.

El dinero lo recibió más tarde, no es una nómina al uso, se trata de un pago anual que se recibe a largo plazo y que representa la bonificación que reciben los intérpretes por las reposiciones y ventas en formato físico. El cobro se alarga durante todo el tiempo que la serie se siga emitiendo.