Moneke: "Soy un monstruo y tengo que demostrarlo"

El nigeriano que lucirá el dorsal 95 como año de su nacimiento, llega a Vitoria con un contrato de dos años y con el objetivo de “ganar y pasarlo bien” Explica que su juego es más físico que el de los demás porque empezó tarde a jugar y lo hizo ante jugadores más grandes que él

Chima Moneke es una de las nuevas incorporaciones del Baskonia para la próxima campaña y ya ha anunciado que lucirá el dorsal 95 como el año de su nacimiento. Llega a Vitoria con un contrato de dos años y con el objetivo de “ganar y pasarlo bien”.

“Espero que sea otra temporada memorable. Vamos a ser un equipo que va a ir de abajo a arriba con caras nuevas y juventud y tendremos que encontrar nuestro nivel”, apuntó el nigeriano.

Desveló que, justo después de firmar por BAXI Manresa hace dos años, le llegó el interés del Baskonia. “Muchos jugadores han venido aquí y ha sido un trampolín para ellos, por eso siempre quise jugar aquí”, comentó y añadió que cuando jugaba con Manresa y Mónaco “era una motivación especial jugar contra el Baskonia”.

Salto fallido a la NBA

Su gran temporada en Manresa le sirvió para dar el salto a la NBA y a la Euroliga, pero reconoció que en la NBA no le querían y en Mónaco no gustaba a su entrenador. “Tengo que demostrar a mucha gente que puedo hacerlo. Me veis sonreír pero por dentro estoy enfadado por cómo se me trató y quiero reivindicarme”, manifestó Moneke.

Preguntado por el equipo dijo que lo ve “muy bien” y ensalzó a su entrenador, Joan Peñarroya. “En Manresa los seguidores respondieron a mi espíritu y siempre tendrán un lugar especial en mi corazón, pero aquí también seré auténtico y espero estar con los seguidores”, prometió.